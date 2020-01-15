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  4. Çevreyi kirletenleri "minik dedektifler" uyaracak

Çevreyi kirletenleri "minik dedektifler" uyaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesinin "Sıfır Atık projesine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği proje ile ilçede 30 bin çocuğa çevre eğitimi verildi - Çocuklar arasından belirlenecek gönüllü 6 bin 500 çevre dedektifi, çevreyi kirletenleri düdükle uyaracak - Kayapınar Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ünal Koç: - "Dedektifler vatandaşları uyararak, çevrenin kirlenmeden temiz kalmasını sağlayacak. Aslında kirlenmenin önüne geçmiş olacağız"

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesince uygulanan proje ile çevrenin temizliğine çocuklar da "dedektif" olarak katkı sunacak.

Merkez Kayapınar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesi kapsamında çevre bilincinin önemine dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla "Çevre Dedektifi" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda ilçede 4. sınıfta eğitim gören 30 bin çocuğa çevre eğitimi verildi.

Çocuklar arasından belirlenecek 6 bin 500 çevre dedektifi, çevresel olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarmak için düdükleri ile sahaya inecek.

Minik dedektifler, verilen görev kapsamında çevreye çöp atanları, ağaçlara ve bitkilere zarar verenleri, kağıt, teneke, cam , plastik ve pil gibi geri dönüşümü olan maddeleri geri dönüşüm kutusuna atmayanları, su kaynaklarını kirletenleri, yeşil alanları korumayanları, su ve elektrik israfı yapanları, hayvanlara zarar verenleri düdükleriyle uyaracak.

Kayapınar Belediyesi toplantı salonunda bir araya gelen çocuklar, çevre bilinci ile ilgili aldıkları kendi kararlarını Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ünal Koç'a iletti.

- "Kirlenmenin önüne geçeceğiz"

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek vermek amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Daha güzel ve daha temiz bir Kayapınar için "Çevre Dedektifi" projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Koç, "Eğitim alan yaklaşık 30 bin öğrencimizden 6 bin 500 çocuğumuz gönüllü çevre dedektifi olacak. Bu çocukların yeşil düdükleri, şapkaları ve kartları olacak. Bugün de burada çeşitli kararlar aldılar. Bu kararları Kayapınar Belediyesi olarak hayata geçireceğiz. Gelecek çocuklarımızın. Onlara güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Artık çocukların da yönetime katıldığını dile getiren Koç, "Kendi kararlarını kendileri alacak, biz de uygulayacağız. Dedektifler vatandaşları uyararak, çevrenin kirlenmeden temiz kalmasını sağlayacak. Aslında kirlenmenin önüne geçmiş olacağız. Atıkların geri dönüşümünü de sağlayarak ekonomiye katkımız olacak." dedi.

- "Çevreyi kirletenleri uyaracağım"

Çevre dedektiflerinden Huzeyfe Jiyan Gümüş (9), aldıkları eğitimin çok faydalı olduğunu belirtti.

"Okulumuzda bir toplantı yapmayı düşünüyorum. Aklımda projelerim var. Pankart hazırlayıp sınıf sınıf dolaşarak onları çevre temizliği hakkında bilinçlendirmek istiyorum. Artık düdük ile çevreyi kirletenleri uyaracağım." diyen Gümüş, amacının temiz bir dünyaya katkı sunmak olduğunu aktardı.

Vildan Levent (10) de proje ile çevre temizliğine ilişkin bilgi aldıklarını ifade etti.

Çevre temizliğine daha fazla dikkat edeceğini ve dikkat etmeyenleri de uyaracağını dile getiren Levent, "Bundan sonra çevreye çöp asla atmayacağım. Çünkü çöplerin çevreye ne kadar zarar verdiğini gördüm. Çevremizi temiz tutmalıyız. Artık düdüğüm hep yanımda olacak. Her yerde yere çöp atanlara düdük çalacağım ve onları uyaracağım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Dedektifleri Diyarbakır Kayapınar Belediyesi

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