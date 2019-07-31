HABER

Çevreyi kirletmeyen köpük kullanımı talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Antalya'daki turistik yat turlarında yapılan köpük partilerinde "çevreyi kirletmeyen köpük" kullanılmaya başlanması hedefleniyor - DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin: -"Yeni köpük maddesine Çevre İl Müdürlüğümüzden de onay gelirse, çevreyi ön planda tutarak üyelerimizin isteklerini yerine getirme ve denizimizi de koruma şansımız olacak"

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Çevre İl Müdürlüğünden onay gelmesi halinde yatlardaki köpük partilerinde çevreyi kirletmeyen köpük maddesinin kullanımına geçmeyi düşündüklerini bildirdi.

DTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın temmuz ayı 17. olağan meclis toplantısı, oda binasında gerçekleştirildi.

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, toplantıda yaptığı konuşmada, yaz döneminde turizmin yoğun olduğu dönemleri yaşadıklarını, üyelerin sorunlarını yakından takip ederek birebir ilgilendiklerini belirtti.

Çevrenin ve temiz bir denizin öncelikleri olduğunu vurgulayan Çetin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun denizlerin kirletilmemesi adına yatlarda gerçekleştirilen köpük partilerinin yakından izlenmesi konusunda kendilerine talimat verdiğini ifade etti.

Bu konuda kendilerinin hassas olduğunu aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Turistlerin yat turlarında büyük ilgi gösterdiği köpük partilerinin çevreyi kirletmemesi ve gereken önlem alınması kaydıyla devam etmesi konusunda üyelerimizin istekleri var. Onları da dinliyoruz. Yaptığımız araştırmalar ve edindiğimiz bilgiler ışığında çevreye sıfır kirlilik verecek ve Avrupa'da da kullanıldığını öğrendiğimiz bir köpük maddesini burada kullanabileceğimizi düşündük. Geçtiğimiz hafta içerisinde Antalya Çevre İl Müdürlüğümüzde bu konuda bir toplantı yaptık. Eğer denize zarar vermeyecek bu yeni köpük maddesine Çevre İl Müdürlüğümüzden de bir onay gelirse, çevreyi ön planda tutarak üyelerimizin isteklerini yerine getirme ve denizimizi de koruma şansımız olacak."

- DTO, BAKA ile ortak proje yapacak

Çetin, denizin temizliği için kullanılacak "Deniz Satıh Süpürgesi Teknesi"ni Antalya'ya kazandırmak için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile yaptıkları ortak projede sona geldiklerini belirtti.

Öncelikli hedeflerinin denizlerin kirlenmemesi ve kirletilmemesi adına çalışmalar yapmak olduğunu vurgulayan Çetin, "Deniz kirliliği oluşan bölgelerde anında müdahale etmek istiyoruz. Bölgede kullanılacak bir deniz süpürgesi teknesini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Hizmete almayı planladığımız deniz süpürgesi, hem katı hem sıvı maddelerde deniz yüzeyinde süpürge görevi yapacak. Eğer proje kabul edilirse merkez bütçesinden 670 bin lira gibi paranın da bu proje için harcanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldıTekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldı
GÜNCELLEME - Adana merkezli tefecilik operasyonuGÜNCELLEME - Adana merkezli tefecilik operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi köpük partisi

En Çok Okunan Haberler

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Falcao Galatasaray'a geliyor

Falcao Galatasaray'a geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yolcular otobüs şoförünü darp etti

Yer: İstanbul! Yolcular otobüs şoförünü darp etti

Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi

20 yıllık işini bıraktı, Teksas'a gitti! Geri döndüğündeyse...

Son dakika! Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Haydarpaşa'da kilise kalıntıları ortaya çıktı

Kazdıkça tarih fışkırıyor! Haydarpaşa'da bu sefer ise...

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Göç İdaresi'nden açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Otomobil tutkunu arkadaşlarına düğününde takı yerine egzoz ve çelik jantlı tekerlek taktılar

Düğünde şaşırtan görüntü! Takı yerine egzoz taktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.