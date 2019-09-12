Çevreyi kontrol edip, motosikleti çaldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki iş yerinin önündeki motosiklet, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında şüpheli, çevreyi bir süre gözledikten sonra bindiği motosikletle kaçıyor.

Olay, pazartesi günü, Göveçlik Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinin önünde meydana geldi. Tekstil işçisi Ali Dingel (29), çalıştığı atölyenin önüne motosikletini park etti. Motosiklet, bir süre sonra kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Motosikletini yerinde bulamayan Dingel, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin, motosiklete yaklaştığı, çevreyi bir süre gözledikten sonra motora binerek kaçtığı anlar yer aldı.

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