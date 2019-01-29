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Çevreyi rahatsız eden ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 4 bin 128 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Çaycuma İlçesinde, otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen ehliyetsiz ve alkollü sürücüye toplam 4 bin 128 lira para cezası kesildi.  Olay, sabaha karşı 05.30 sıralarında meydana geldi.

ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma İlçesinde, otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen ehliyetsiz ve alkollü sürücüye toplam 4 bin 128 lira para cezası kesildi.
Olay, sabaha karşı 05.30 sıralarında meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, köprü girişinde Efkan B.(29) yönetimindeki 45 RU 145 plakalı otomobili durdurdu. Efkan B.'nin yapılan kontrolünde 2.78 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğunu tespit edildi. Aracı bağlanarak otoparka alınan Efkan B.'ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak ile yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık vermekten 4 bin 128 lira idari para cezası uygulandıÇ

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