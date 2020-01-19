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  4. Çevreyolu için uluslararası karayolunu trafiğe kapattılar

Çevreyolu için uluslararası karayolunu trafiğe kapattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yüzlerce vatandaş çevreyolu istediklerini söyleyerek kent içinden geçen uluslararası karayolu olan D-100 Karayolu’nu trafiğe kapattı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yüzlerce vatandaş çevreyolu istediklerini söyleyerek kent içinden geçen uluslararası karayolu olan D-100 Karayolu’nu trafiğe kapattı. D-100 Karayolu’nda 2017’de 13 yaşındaki oğlunu trafik kazasına kurban veren gözü yaşlı baba Sinan Yavuz, “13 yaşındaki çocuğu toprağa gömdük. Bir sürü hayalleri vardı onun” dedi.
Lüleburgaz’ın kent merkezinde kalan ve artan trafik yoğunluğu nedeniyle yılda ortalama 15 kişinin hayatını kaybettiği D-100 Karayolu, Lüleburgaz Kent Konseyi’nin öncülüğünde gerçekleşen eylemle trafiğe kapatıldı. Lüleburgazspor taraftar grupları ve yüzlerce vatandaşın katıldığı eylemde vatandaşlar düdükler ve “Çevreyolu istiyoruz” yazılı dövizlerle yolu trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sona erdi. Öte yandan, eylemde 2017 yılında tırın çarpması sonucu D-100’de hayatını kaybeden Sinan Atakan Yavuz’un babası Sinan Yavuz da “Başka Sinanlar ölmesin” yazılı pankart taşıdı.

“Ölümlerin siyaseti yok”
Eylemle ilgili İHA muhabirine konuşan Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, D-100 Karayolu’nun kent merkezinde kaldığını ve artan trafik yoğunluğu nedeniyle söz konusu yol üzerinde çok sayıda ölümlü kaza meydana geldiğini söyledi. Dinç, Lüleburgaz’a çevreyolunun bir an evvel yapılması gerektiğini söyleyerek, “D-100’ün şehrin göbeğinden geçtiği Lüleburgaz’dan başka bir yer kalmadı. Bununla ilgili sürekli bir erteleme yapılıyor. Her seçim öncesinde siyasilerin kalkıp Lüleburgaz’a çevreyolu sözü verip seçimler bittikten sonra bunun birden unutulması oluyor. 2020 yatırım planından çevreyolu planının kaldırıldığını öğrendik. Lüleburgaz Kent Konseyi halkın sesi demektir. Biz bu kentin ortak aklıyız. Bizim siyasetimiz yok. Ölümlerin de siyaseti yok. Ölüler konuşmazlar. O yüzden biz onların, halkın diliyiz ve Lüleburgaz’a çevreyolu istiyoruz” dedi.

Anne gözyaşlarını tutamadı
27 Temmuz 2017’de 13 yaşındaki oğlunu D-100 Karayolu’nda bir tırın çarpması sonucu kaybeden acılı anne Aynur Yavuz ise gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, “Oğlumu çok özledim. Ne diyeyim ki. Biz yandık başkaları yanmasın” dedi. Öte yandan, Sinan Atakan Yavuz’un babası Sinan Yavuz da, “Kimse bizim yerimizde olmak istemez. En önemli hak yaşam hakkıdır. D-100 öldürüyor, Ergene zehirliyor. Trakyalıların artık uyanması lazım. Siyasilerin çekişmeleri yüzünden biz ağlıyoruz. 13 yaşındaki çocuğu toprağa gömdük. Bir sürü hayalleri vardı onun. Ne olacak şimdi” şeklinde konuştu.

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