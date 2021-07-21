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Çevrim içi flört uygulamalarında "aşı ya da antikor" kriteri!

21.07.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan bir araştırmaya göre kişiler flört ederken sağlıklarına ve kişisel güvenliklerine daha fazla dikkat ediyor. 10 kişiden dördü, yalnızca antikorları veya aşı sertifikası olan biriyle görüşmeyi tercih ediyor.

Çevrim içi flört uygulamalarında "aşı ya da antikor" kriteri!

Kaspersky açıklamasına göre, küresel salgın günlük faaliyetlerin çoğunu önemli ölçüde değiştirirken, flört de bundan etkilendi. Zorunlu izolasyon dönemlerinde insanlar flört uygulamalarına daha fazla zaman harcarken, bu tür uygulamaların kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

ANTİKOR VEYA AŞI SERTİFİKASI TERCİHİ

Yapılan araştırmaya göre ise izolasyon ve kısıtlama çağında tüketiciler, flört ederken sağlıklarına ve kişisel güvenliklerine daha fazla dikkat ediyor. 10 kişiden dördü, yalnızca antikorları veya aşı sertifikası olan biriyle görüşmeyi tercih ediyor.

Tüketiciler, salgının başlangıcından beri yüz yüze görüşme konusunda daha endişe duyarken, flört eşleşmelerinin "hiçbiri çevrim dışı ortamda olmayan" kişilerin oranı yüzde 16'dan yüzde 35'e çıktı.

Potansiyel bir randevunun aşı durumunu görme talebi salgının bariz bir etkisi olarak öne çıkıyor. Ancak çevrim içi bir randevuyla şahsen tanışmak, sadece hastalanmanın ötesinde endişe yaratıyormuş gibi görünüyor. Genel olarak kullanıcıların yüzde 50'si bir randevuya ilk kez gittiklerinde kendilerini gergin veya güvensiz hissediyor.

Endişelerin bir kısmını hafifletmek için çevrim içi arkadaşlık sitelerini ve uygulamalarını kullananların çoğunluğu, buluşmayı kabul etmeden önce tarihle telefonla veya görüntülü olarak konuşmak istiyor.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, şunları kaydetti:

"Dünya genelindeki evde kalma alışkanlıkları ve kısıtlamalar göz önüne alındığında, çevrimiçi flört günümüzde insanların hayatında önemli bir rol oynuyor. Yine de çevrim içinden çevrim dışına geçiş, birçok insan için büyük bir sıçrama demek. Burada dikkate alınması gereken yalnızca sağlık durumu değil, aynı zamanda bir yabancıyla tanışmanın her zaman süregelen riskleri de var. Çevrim içi ve çevrim dışı randevulara güvenle devam etmek için potansiyel randevunuzla paylaştığınız verilere dikkat etmeniz önemlidir. Böylece birisiyle tanışmak konusunda fikrinizi değiştirirseniz her zaman durumun kontrolü sizde olur. Kendiniz hakkında paylaştığınız bilgileri ve bunların nasıl kullanılabileceğini bilirsiniz."

FOTOĞRAF PAYLAŞIRKEN AÇIK ETMEYİN

Uzmanlar, çevrimiçi flört ederken kişisel verilerin gizli tutulmasına yönelik şu önerilerde bulunuyor:

"Fotoğraf paylaşırken adresinizi veya işvereninizi açık etmeyin. Bunun yerine kişisel verilerin veya başka kişilerin gösterilmediği gezilerden veya önemli noktalardan fotoğraflar kullanın.Telefon numaranızı veya diğer mesajlaşma uygulamalarına dair profillerinizi paylaşmak yerine flört platformlarının yerleşik mesajlaşma işlevini kullanın. Başka bir mesajlaşma platformuna geçmeye karar verirseniz, verilerinizi gizli ve güvende tutacak şekilde ayarlamayı unutmayın. Birden fazla cihazda gelişmiş koruma sunan etkili bir güvenlik çözümü kullanın."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
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