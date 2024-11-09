Çevrim için tacirlere yapay zeka destekli darbe! Sosyal medyadan satıyorlardı: 150 gözaltı var

Sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticaretine yönelik “Narkoçelik-47” operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 142 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Anadolu, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye çalışmaları sonucu çevrimiçi uyuşturucu ticaretine yönelik “Narkoçelik-47” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlara toplam 783 personel katılırken, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma yapay zeka destekli algoritmalar da kullanılarak siber devriye ile inceleme altına aldı.

Operasyonlar sonucu 150 şüpheli yakalanırken 142’si ise tutuklandı. 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

"SİBER DEVRİYELERİMİZ YAPAY ZEKA DESTEKLİ ALGORİTMALARI KULLANIYOR"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, operasyonların devam edeceğine dikkati çekerek, “Sanal ortamda internet tabanlı haberleşme ve dijital platformlar aracılığıyla uyuşturucu ticareti yapan çevrimiçi zehir tacirlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlarımız hızla devam edecek. Siber devriyelerimiz çevrim içi platformları, şifreli mesajlaşma ağlarını ve bu karanlık ağı izleyerek uyuşturucu ticareti ile bağlantılı faaliyetleri takip ediyor. Sosyal medya platformlarında anahtar kelimeler, semboller ve şüpheli hesapları izliyor ve uyuşturucu satıcılarını bir bir tespit ediyor. Özellikle bu karanlık ağda faaliyet gösteren satıcıları tespit etmek için siber devriyelerimiz yapay zeka destekli algoritmaları kullanıyor. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır