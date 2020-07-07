‘‘Çevrimiçi Eğitim Alan Yabancı Öğrenciler Sınır Dışı Edilebilir’’

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kayıtlı bulundukları okulların bu sonbahardaki yeni eğitim döneminde tamamen çevrimiçi eğitim vermesi halinde, yabancı öğrencilerin ABD’yi terk etmesi ya da eğitime birebir devam edilen başka okullara transfer olması gerektiğini bildirdi.

Bu karardan öğrenci vizesine sahip kaç kişinin etkileneceği bilinmiyor, ancak yabancı öğrenciler eğitim bedelinin tamamını genellikle indirimsiz ödedikleri için ABD’deki üniversiteler için önemli bir gelir kaynağı durumunda.

ICE tarafından yapılan açıklamada yabancı öğrencilerin okullarının bu sonbaharda online olarak devam etmesi halinde bu öğrencilerin ya başka okullara transfer olması ya da ülkeyi terk etmesi gerektiği, aksi halde sınır dışı işlemiyle karşılaşabilecekleri kaydedildi.

Üniversiteler ve kolejler Corona virüsü salgınının gölgesinde başlayacak 2020 sonbahar eğitim dönemi için planlarını açıklamaya başladı. Harvard Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı boyunca dersleri çevrimiçi yapacağını ilan etti.