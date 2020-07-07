HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘‘Çevrimiçi Eğitim Alan Yabancı Öğrenciler Sınır Dışı Edilebilir’’

‘‘Çevrimiçi Eğitim Alan Yabancı Öğrenciler Sınır Dışı Edilebilir’’

07.07.2020 01:27 | Son Güncelleme

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kayıtlı bulundukları okulların bu sonbahardaki yeni eğitim döneminde tamamen çevrimiçi eğitim vermesi halinde, yabancı öğrencilerin ABD’yi terk etmesi ya da eğitime birebir devam edilen başka okullara transfer olması gerektiğini bildirdi

‘‘Çevrimiçi Eğitim Alan Yabancı Öğrenciler Sınır Dışı Edilebilir’’

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kayıtlı bulundukları okulların bu sonbahardaki yeni eğitim döneminde tamamen çevrimiçi eğitim vermesi halinde, yabancı öğrencilerin ABD’yi terk etmesi ya da eğitime birebir devam edilen başka okullara transfer olması gerektiğini bildirdi.

Bu karardan öğrenci vizesine sahip kaç kişinin etkileneceği bilinmiyor, ancak yabancı öğrenciler eğitim bedelinin tamamını genellikle indirimsiz ödedikleri için ABD’deki üniversiteler için önemli bir gelir kaynağı durumunda.

ICE tarafından yapılan açıklamada yabancı öğrencilerin okullarının bu sonbaharda online olarak devam etmesi halinde bu öğrencilerin ya başka okullara transfer olması ya da ülkeyi terk etmesi gerektiği, aksi halde sınır dışı işlemiyle karşılaşabilecekleri kaydedildi.

Üniversiteler ve kolejler Corona virüsü salgınının gölgesinde başlayacak 2020 sonbahar eğitim dönemi için planlarını açıklamaya başladı. Harvard Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı boyunca dersleri çevrimiçi yapacağını ilan etti.

ICE’ın talimatı akademik ve meslek eğitimi öğrencilerini kapsayan F-1 ve M-1 vizesi sahiplerini ilgilendiriyor. Kurumun verilerine göre Dışişleri Bakanlığı 2019 yılında 388 bin 839 F vizesiyle 9.518 M vizesi vermişti.

Talimatname birebir eğitim alan öğrencileri ya da derslerinin yalnızca bir kısmı çevrimiçi olan öğrencileri kapsamıyor. Ancak üniversitenin öğrencinin eğitiminin tamamının çevrimiçi olmadığını onaylaması gerekiyor.

Başkan Donald Trump yönetimi Corona virüsü salgınının ardından son aylarda yasal ve yasadışı göçmenler için bir dizi kısıtlama getirmişti.

Yönetim, Haziran ayında göçmen olmayan işçilerin önemli kısmının çalışma vizelerini ABD’lilerin iş imkanlarını ellerinden aldıkları gerekçesiyle askıya almıştı. Yönetim Corona virüsüyle bağlantılı sağlık riskleri nedeniyle de ülkenin güneyde Meksika ile sınırında sığınma talep edenlerin başvurularını kabul etmeyi durdurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay
ABD'de iki uçak çarpıştı!ABD'de iki uçak çarpıştı!
Diyanet TV yaz Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Online Kur'an kursu başladıDiyanet TV yaz Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Online Kur'an kursu başladı

En Çok Okunan Haberler

Vaka sayılarının arttığı ilin Belediye Başkanı açıkladı: Okullar açılmayabilir

Vaka sayılarının arttığı ilin Belediye Başkanı açıkladı: Okullar açılmayabilir

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

O ilde koronavirüs vakaları artıyor! Uyarı geldi

O ilde koronavirüs vakaları artıyor! Uyarı geldi

Yunan Başpiskopos'tan Ayasofya sözleri: Buna cüret edemezler

Yunan Başpiskopos'tan Ayasofya sözleri: Buna cüret edemezler

İlginizi Çekebilir

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
ABD yönetiminden yabancı öğrencilere ülkeyi terk edin çağrısı

ABD yönetiminden yabancı öğrencilere ülkeyi terk edin çağrısı

New York Valisi Cuomo koronavirüsün yayılmasından Trump'ı sorumlu tuttu

Trump'a koronavirüs suçlaması

ABD'de iki uçak çarpıştı! 8 ölü

ABD'de iki uçak çarpıştı!

Fransa'da Macron'un yeni hükümeti açıklandı!

Fransa'da yeni kabine duyuruldu!

Suudi Arabistan, hac organizasyonu için sağlık protokolü yayınladı

İşte hac için alınan önlemler!

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.