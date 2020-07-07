‘‘Çevrimiçi Eğitim Alan Yabancı Öğrenciler Sınır Dışı Edilebilir’’

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kayıtlı bulundukları okulların bu sonbahardaki yeni eğitim döneminde tamamen çevrimiçi eğitim vermesi halinde, yabancı öğrencilerin ABD’yi terk etmesi ya da eğitime birebir devam edilen başka okullara transfer olması gerektiğini bildirdi.
Bu karardan öğrenci vizesine sahip kaç kişinin etkileneceği bilinmiyor, ancak yabancı öğrenciler eğitim bedelinin tamamını genellikle indirimsiz ödedikleri için ABD’deki üniversiteler için önemli bir gelir kaynağı durumunda.
ICE tarafından yapılan açıklamada yabancı öğrencilerin okullarının bu sonbaharda online olarak devam etmesi halinde bu öğrencilerin ya başka okullara transfer olması ya da ülkeyi terk etmesi gerektiği, aksi halde sınır dışı işlemiyle karşılaşabilecekleri kaydedildi.
Üniversiteler ve kolejler Corona virüsü salgınının gölgesinde başlayacak 2020 sonbahar eğitim dönemi için planlarını açıklamaya başladı. Harvard Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı boyunca dersleri çevrimiçi yapacağını ilan etti.
ICE’ın talimatı akademik ve meslek eğitimi öğrencilerini kapsayan F-1 ve M-1 vizesi sahiplerini ilgilendiriyor. Kurumun verilerine göre Dışişleri Bakanlığı 2019 yılında 388 bin 839 F vizesiyle 9.518 M vizesi vermişti.
Talimatname birebir eğitim alan öğrencileri ya da derslerinin yalnızca bir kısmı çevrimiçi olan öğrencileri kapsamıyor. Ancak üniversitenin öğrencinin eğitiminin tamamının çevrimiçi olmadığını onaylaması gerekiyor.
Başkan Donald Trump yönetimi Corona virüsü salgınının ardından son aylarda yasal ve yasadışı göçmenler için bir dizi kısıtlama getirmişti.
Yönetim, Haziran ayında göçmen olmayan işçilerin önemli kısmının çalışma vizelerini ABD’lilerin iş imkanlarını ellerinden aldıkları gerekçesiyle askıya almıştı. Yönetim Corona virüsüyle bağlantılı sağlık riskleri nedeniyle de ülkenin güneyde Meksika ile sınırında sığınma talep edenlerin başvurularını kabul etmeyi durdurmuştu.