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Cevriye ninenin 64 yıllık el emeği ürünleri sergide buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:28 | Son Güncelleme

TOKAT'ta 64 yıldır yaptığı el emeği ürünlerini biriktiren Cevriye Polat (77), Tokat Belediyesi'nin desteği ile sergi açtı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 64 yıldır yaptığı el emeği ürünlerini biriktiren Cevriye Polat (77), Tokat Belediyesi'nin desteği ile sergi açtı.

Tokat’ta yaşayan 7 çocuk, 18 torun sahibi Cevriye Polat, evlendikten sonra yöreye özgü Tokat yazmalarının kenarlarına iğne oyası yapmaya başladı. Bir hevesle başladığı oya ve el işlemelerini önce akrabalarına hediye eden Polat, daha sonra bu çalışmalarına devam etti. Yıllarca evinde el işlemeleri yapıp biriktiren ve evlenecek kişilere de hediye eden Cevriye Polat, 3 yıl önce Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nin düzenlediği kurslara da katıldı. Burada da el işi çalışmalarını sürdüren Polat, merkez yetkililerine sergi açmak istediğini söyledi. Cevriye Polat, isteğin olumlu karşılanmasıyla bugün merkezde sergi açıldı. Serginin açılış kurdelesini Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kesti. Sergide toplam 346 parça çalışma yer aldı.

Evlendikten sonra el işlemeleri ve oyalar yapmaya başladığını söyleyen Cevriye Polat, ''Akrabalarıma, gelin olan kızlara hediye olarak yapıyordum. 13 yaşında evlendim. Fırsat buldukça bunları yaptım. Ben bu sergiyi açmak istiyordum. İmkânım yoktu, yapacak gibi değildim. Kurstaki hocalarım da isteyince çok düşündüm yapamam zannettim. Müdürümüzden, hocalarımızdan, belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Devletimiz bize bu imkânı tanıdı. Biz de yaşlılar olarak onların emeğini boşa çıkartmamaya çalışıyoruz" dedi.

Ev kadınlarına çağrıda bulunan Polat, ''Onlar da evlerinde yapsınlar. Boş durmasınlar. Televizyon izleyip çekirdek çitleyeceklerine buralara gelsinler'' diye konuştu.

'GENÇLERE ÖRNEK OLACAK ÇALIŞMA'

Cevriye Polat'ı tebrik eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Azmiyle, büyük tecrübesi ile bizlere önder olacak teyzemizin emeği için buradayız. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Gençlerimize örnek olacak bir çalışma. Derler ya öğrenmenin yaşı yoktur. Ben Cevriye teyzemizi bu güzel sergisinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Arzu Arslan ise Cevriye Polat'ın 2015 yılında kursa katıldığını belirterek, ''Biz onu örgü kursuna yazdırmak istedik. Ama kendisi el nakışlarına yazılmak istedi. Yaşı itibarıyla bunları yapacağını düşünmüyordum. Kendisini kırmadık, nakış kursuna aldık. Çok güzel şeyler ürettiğini gördük. Önceden yaptıklarını görmek için evinde ziyaret etmek istedik. Teyzemiz sergi yapmak istediğinden bahsetti. Biz de bu hayalini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağımız söyledik. Bugün de sergisini açtık" diye konuştu.

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