Cevriye ninenin 64 yıllık el emeği ürünleri sergide buluştu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 64 yıldır yaptığı el emeği ürünlerini biriktiren Cevriye Polat (77), Tokat Belediyesi'nin desteği ile sergi açtı.

Tokat’ta yaşayan 7 çocuk, 18 torun sahibi Cevriye Polat, evlendikten sonra yöreye özgü Tokat yazmalarının kenarlarına iğne oyası yapmaya başladı. Bir hevesle başladığı oya ve el işlemelerini önce akrabalarına hediye eden Polat, daha sonra bu çalışmalarına devam etti. Yıllarca evinde el işlemeleri yapıp biriktiren ve evlenecek kişilere de hediye eden Cevriye Polat, 3 yıl önce Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nin düzenlediği kurslara da katıldı. Burada da el işi çalışmalarını sürdüren Polat, merkez yetkililerine sergi açmak istediğini söyledi. Cevriye Polat, isteğin olumlu karşılanmasıyla bugün merkezde sergi açıldı. Serginin açılış kurdelesini Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kesti. Sergide toplam 346 parça çalışma yer aldı.

Evlendikten sonra el işlemeleri ve oyalar yapmaya başladığını söyleyen Cevriye Polat, ''Akrabalarıma, gelin olan kızlara hediye olarak yapıyordum. 13 yaşında evlendim. Fırsat buldukça bunları yaptım. Ben bu sergiyi açmak istiyordum. İmkânım yoktu, yapacak gibi değildim. Kurstaki hocalarım da isteyince çok düşündüm yapamam zannettim. Müdürümüzden, hocalarımızdan, belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Devletimiz bize bu imkânı tanıdı. Biz de yaşlılar olarak onların emeğini boşa çıkartmamaya çalışıyoruz" dedi.