Ceyda Ateş hamile! Bebeğinin cinsiyetini açıkladı

İş adamı Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Miami'de evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş bebek heyecanı yaşanıyor. Instagram'dan yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyuran Ceyda Ateş, bebeğinin cinsiyetini de öğrendiği açıkladı.

Hayatını Miami'de sürdüren Ceyda Ateş, Instagram paylaşımında bebeğinin cinsiyetini açıkladı. 3,5 aylık hamile olan Ateş, kız bebek beklediklerini duyurdu.

Ateş paylaşımına, "İçimde büyüyen, minicik eller, minicik ayaklar ve minicik bir kalp var. Beklemediğimiz anda bize sürpriz yaptı fındık. Evet anne baba oluyoruz" notunu yazdı.



