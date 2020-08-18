Ceyda Ateş: İlk defa bir 'baba' olarak yeni yaşına adım atıyorsun

Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

2019 yılında Miami'de nikah masasına oturan ve şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çifttten Toplusoy, 36 yaşına bastı. 24 haftalık hamile olan Ceyda Ateş, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Buğra Toplusoy ile yer aldığı siyah-beyaz fotoğrafı yayınlayan Ateş, paylaşımına şu notu düştü:



"Hayat arkadaşım, canım Buğra'm... Bu sene senin doğum günün daha bir anlam kazandı kalbimde. Çünkü ilk defa bir baba olarak yeni yaşına adım atıyorsun ve yanında da ilk defa anne olan ben... Seninle bu yolculuk dünyanın en güzel armağanı benim için. Sanırım biraz duygusalım çünkü bebeğimizin yanımızda rüyalara dalmasına çok az kaldı. Kızımızla güzel başlangıçlar ve maceralar bizi bekliyor. Beraber yol aldığımız bu hayatta her gün şükredecek güzelliklerimizin olması tek duam. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın."



