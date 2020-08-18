MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceyda Ateş: İlk defa bir 'baba' olarak yeni yaşına adım atıyorsun

Ceyda Ateş: İlk defa bir 'baba' olarak yeni yaşına adım atıyorsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 09:40 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy'un yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Ateş, "Bu sene senin doğum günün daha bir anlam kazandı kalbimde. Çünkü ilk defa bir baba olarak yeni yaşına adım atıyorsun ve yanında da ilk defa anne olan ben... " ifadelerini kullandı.

Ceyda Ateş: İlk defa bir 'baba' olarak yeni yaşına adım atıyorsun

Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

2775935_d931b5389db2f661282b8626fcae872a_640x640

2019 yılında Miami'de nikah masasına oturan ve şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çifttten Toplusoy, 36 yaşına bastı. 24 haftalık hamile olan Ceyda Ateş, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

2775935_aa2473c2eb1d4b13581095d5b8d9dd1e_640x640

Buğra Toplusoy ile yer aldığı siyah-beyaz fotoğrafı yayınlayan Ateş, paylaşımına şu notu düştü:

2775935_eb1efe410233f51ee4d0669953cb3b1e_640x640
"Hayat arkadaşım, canım Buğra'm... Bu sene senin doğum günün daha bir anlam kazandı kalbimde. Çünkü ilk defa bir baba olarak yeni yaşına adım atıyorsun ve yanında da ilk defa anne olan ben... Seninle bu yolculuk dünyanın en güzel armağanı benim için. Sanırım biraz duygusalım çünkü bebeğimizin yanımızda rüyalara dalmasına çok az kaldı. Kızımızla güzel başlangıçlar ve maceralar bizi bekliyor. Beraber yol aldığımız bu hayatta her gün şükredecek güzelliklerimizin olması tek duam. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Acı haberi o fotoğrafla duyurduAcı haberi o fotoğrafla duyurdu
'Gidiyor gönlümün efendisi...''Gidiyor gönlümün efendisi...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar
Kuzey Kore lideri Kim'in bu talimatı çok konuşulur!
Kuzey Kore lideri Kim'in bu talimatı çok konuşulur!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Arda Türkmen’in genç sevgilisinden doğum günü kutlaması!
15 yaş küçük sevgiliyle ilk kare!
Halit Ergenç'in sevgilisini döven Ozan Güven'i savunması şoke etti: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Arkadaşından şoke eden savunma! 'Olaydan...'
Sedef Avcı’nın acı günü! 'Yolun ışık olsun...'
Acı haberi o fotoğrafla duyurdu
Tuba Büyüküstün'ü isyan ettiren aşk haberi: Vicdanın varsa insansındır!
İsyan ettiren aşk haberi: Vicdanın varsa insansındır!
MasterChef takım kaptanları belli oldu! MasterChef kim kazandı, birinci oldu?
MasterChef takım kaptanları belli oldu! MasterChef kim kazandı, birinci oldu?
MasterChef Türkiye kadrosu belli oldu! Seçimlerde yarışmacılar ilk günden birbirine girdi
Daha ilk günden kavga çıktı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.