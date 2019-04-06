MAGAZİN

Ceyda Ateş’in Bahamalar keyfi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2019 14:38 | Son Güncelleme

Oyunculuk kariyerine nokta koyduktan sonra eşi Buğra Toplusoy ile birlikte Amerika’da yaşamakta olan Ceyda Ateş, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ceyda Ateş’in Bahamalar keyfi

Keyifli paylaşımlarıyla dikkat çeken Ceyda Ateş’in son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldı.

Bir takipçisisnin yaptığı “Sarı papatyam bu ne güzellik” yorumu ise büyük dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Ceyda Ateş buğra toplusoy

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