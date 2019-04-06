Ceyda Ateş’in Bahamalar keyfi

Keyifli payla\u015f\u0131mlar\u0131yla dikkat \u00e7eken Ceyda Ate\u015f\u2019in son payla\u015f\u0131m\u0131 be\u011feni ya\u011fmuruna tutuld\u0131.\nBir takip\u00e7isisnin yapt\u0131\u011f\u0131 \u201cSar\u0131 papatyam bu ne g\u00fczellik\u201d yorumu ise b\u00fcy\u00fck dikkat \u00e7ekti.\n\nErkek arkada\u015f\u0131n\u0131 ba\u015fka kad\u0131nla g\u00f6r\u00fcnce \u00e7\u0131lg\u0131na d\u00f6nd\u00fc!Onur B\u00fcy\u00fcktop\u00e7u\u2019yu g\u00f6renler \u015foke oldu! O di\u015fler ne \u00f6yle? Sen Anlat Karadeniz\u2019in ba\u015frol oyuncusu diziden ayr\u0131ld\u0131 m\u0131?