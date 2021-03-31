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Ceyda Ateş kızı Talya'yı paylaştı! 'Hep baba diyorlar'

31.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturan Adını Feriha Koydum dizisi ile adını duyuran Ceyda Ateş, geçtiğimiz aylar kızı Talya'yı kucağına aldı. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan güzel oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Kızı Talya'nın fotoğrafını paylaşan Ateş, 'Hep 'Baba' diyorlar! Şaka şaka kızmadım! Sağlığımız yerinde olsun yeter' notunu ekledi.

Ceyda Ateş kızı Talya'yı paylaştı! 'Hep baba diyorlar'

Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Hande karakteri ile hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile hayatını birleştirdi. Ünlü çift geçtiğimiz aylarda ilk çocukları Talya'yı kucağına aldı. Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Ceyda Ateş, sık sık paylaşımda bulunuyor.

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Talya'nın yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ceyda Ateş, kızını babası Buğra Toplusoy'a benzetenlere hitaben bir not düştü. Ateş, paylaşımında 'Hep 'Baba' diyorlar! Şaka şaka kızmadım! Sağlığımız yerinde olsun yeter' ifadelerini kullandı.

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Ceyda Ateş Instagram
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