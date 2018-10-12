Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy Amerika'da evlendi! Ceyda Ateş kimdir?

31 yaşındaki oyuncu Ceyda Ateş 5.5 yıllık sevgilisi Buğra Toplusoy ile Miami’deki evlerinde gerçekleşen törenle evlendi.
Çift, bu mutlu günlerinde köpeklerini de gelin ve damat kıyafetiyle süsledi. Damat Buğra Toplusoy'un renkli ayakkabıları ise ilgi çekti.
DÜĞÜN TÜRKİYE'DE
Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy'un 2019 yılının yaz ayında Türkiye'de düğün yapacakları öğrenildi. Ceyda Ateş ile sevgilisi Buğra Toplusoy, uzun süre önce ABD'ye yerleşmişti.
CEYDA ATEŞ KİMDİR?
14 Eylül 1987'de dünyaya gelen Ceyda Ateş, Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Ceyda Ateş 5 yaşında iken bir çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına girdi.
Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" "Cennet Mahallesi" gibi dizilerde rol aldı. 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak girmiş, daha sonra sezon (3.Sezon-2010) boyunca dizide rol almıştır. Daha sonra "Yer Gök Aşk" adlı dizide konuk oyuncu olarak bir süre rol almıştır. Ardından Adını Feriha Koydum adlı dizide rol almıştır. Adını Feriha Koydum dizisinden 2. sezonun sonunda ayrılmış ve baş rollerini Özgür Çevik'le paylaşacağı Evlerden Biri adlı dizide Nursen karakterini canlandırmıştır. Emir'in Yolu adlı televizyon dizisinin 73. bölümünde geri dönmüştür.
1995 Çiçek Taksi
1998 Erguvan Yılları
1999 Hayat Bağları
2000 Küçük İbo
2000 Üvey Baba
2001 Tatlı Hayat
2001 Dünya Varmış
2002 Yarım Elma
2002 Bulutbey
2003 Gurbet Kadını
2003 Hayat Bilgisi
2004 Gizli Dünyalar
2004 Cennet Mahallesi
2004 Büyük Buluşma
2005 Beşinci Boyut
2005 Aşk Oyunu
2006 Karagümrük Yanıyor
2006 Ahh İstanbul
2007 Yalan Dünya
2008 Hayat Güzeldir
2008 Doludizgin Yıllar
2009 Kavak Yelleri
2009 Elveda Rumeli
2010 Yer Gök Aşk
2011 Adını Feriha Koydum
2012 Evlerden Biri
2012 Emir'in Yolu
2013 Böyle Bitmesin
2013 Bir Yastıkta
2014 Yılanların Öcü
2015 Gamsız Hayat
2016 O Hayat Benim
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