Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy Amerika'da evlendi! Ceyda Ateş kimdir?

31 yaşındaki oyuncu Ceyda Ateş 5.5 yıllık sevgilisi Buğra Toplusoy ile Miami’deki evlerinde gerçekleşen törenle evlendi.

Çift, bu mutlu günlerinde köpeklerini de gelin ve damat kıyafetiyle süsledi. Damat Buğra Toplusoy'un renkli ayakkabıları ise ilgi çekti.

DÜĞÜN TÜRKİYE'DE

Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy'un 2019 yılının yaz ayında Türkiye'de düğün yapacakları öğrenildi. Ceyda Ateş ile sevgilisi Buğra Toplusoy, uzun süre önce ABD'ye yerleşmişti.



CEYDA ATEŞ KİMDİR?

14 Eylül 1987'de dünyaya gelen Ceyda Ateş, Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Ceyda Ateş 5 yaşında iken bir çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına girdi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. "Gurbet Kadını", "Aşk Oyunu", "Elveda Rumeli" "Cennet Mahallesi" gibi dizilerde rol aldı. 2008 yılında Çılgın Dersane Kampta adlı sinema filminde oynadı. Ayrıca Kavak Yelleri dizisine konuk oyuncu olarak girmiş, daha sonra sezon (3.Sezon-2010) boyunca dizide rol almıştır. Daha sonra "Yer Gök Aşk" adlı dizide konuk oyuncu olarak bir süre rol almıştır. Ardından Adını Feriha Koydum adlı dizide rol almıştır. Adını Feriha Koydum dizisinden 2. sezonun sonunda ayrılmış ve baş rollerini Özgür Çevik'le paylaşacağı Evlerden Biri adlı dizide Nursen karakterini canlandırmıştır. Emir'in Yolu adlı televizyon dizisinin 73. bölümünde geri dönmüştür.