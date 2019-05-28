Ceyda Düvenci 10 yıl sonra diplomasını aldı

İki çocuk annesi Ceyda Düvenci yıllar önce mezun olduğu üniversiteden yüksek lisans diplomasını aldı.

10 yıl sonra diplomasına kavuşan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp altına şunları yazdı:

Okumak sen ne güzelsin. Yıllar önce mezun olduğum Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama yüksek lisans bölümümün diplomasını aldım bugün. Şimdi sınavda başarılı olursam eylülde Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlamak hedefim. Çocuk gelişimi bölümünde 3 senem daha var. Yani çok dersli, çok sınavlı bir 3 yıl beni bekler. Yaşasın okumak ve gelişmek...

Geçtiğimiz aylarda katıldığı 2. Sayfa programında açıklamalar yapan Ceyda Düvenci, oyunculuğa bir süre ara verdiğini söylemiş ve çocuk gelişimi üzerine eğitim alıp anne-babalara yardımcı olmak istediğini belirtmişti.



