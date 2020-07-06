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Ceyda Düvenci: Aklını sevdiğim Trakya insanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tekirdağ'da gerçekleşen bir düğündeki koronavirüs önlemini çok beğendiğini dile getirdi.

Ceyda Düvenci: Aklını sevdiğim Trakya insanı

Şimdilerde ailesiyle birlikte tatilde olan Ceyda Düvenci, buradan yaptığı paylaşımlarla tatillerinin ne kadar keyifli geçtiğini takipçileriyle paylaşıyor. Kızının ve oğlunun birlikte zaman geçirmesinden duyduğu mutluluğu paylaşımlarına da yansıtan Düvenci, tatilde olmasına rağmen gündemi takip ettiğini gösteren paylaşımlarda da bulunuyor.

Düvenci, Instagram hesabının hikaye bölümünden Tekirdağ’ın Saray ilçesinde gerçekleşen bir düğünle ilgili paylaşımda bulundu ve burada uygulanan koronavirüsü önlemini çok beğendiğini satırlarına şöyle yansıttı:

ceyda-duvenci-instagram

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde hayatlarını birleştiren Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünleri corona virüsü tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Düğünde takılar gelin ve damat yerine, yanlarına konulan cansız gelin ve damat mankenlere takıldı.

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