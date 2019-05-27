MAGAZİN

Ceyda Düvenci'den anne oğul pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2019 22:36 | Son Güncelleme

Ceyda Düvenci, oğlu Okan Ali ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Ceyda Düvenci'den anne oğul pozu

Ceyda Düvenci, oğlu Okan Ali ile bu karesini Instagram hesabından "Biri anne dondurması yer, diğeri dondurma yiyenin ayağını..." notuyla paylaştı.

ceyda

Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti, kısa zaman önce ABD’den dönmüştü.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Serel Yereli'den ayna karşısında mayolu poz!Serel Yereli'den ayna karşısında mayolu poz!
Nesrin Cavadzade'nin yeni projesi belli oldu!Nesrin Cavadzade'nin yeni projesi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceyda düvenci Bülent Şakrak'

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serel Yereli'den ayna karşısında mayolu poz!

Serel Yereli'den ayna karşısında mayolu poz!

Nesrin Cavadzade Cemil Şov'da

Nesrin Cavadzade'nin yeni projesi belli oldu!

Pelin Akil: Sesiniz huzurlu bir melodi...

Beğeni yağdı: Sesiniz huzurlu bir melodi...

Gonca Vuslateri ve Özgür Mumcu el ele görüntülendi!

Gonca Vuslateri ünlü gazeteciyle yakalandı!

Jay Alvarrez'den şoke eden paylaşım! 'Mide bulandırıcı'

Sevgilisini çırılçıplak paylaştı! 'Beğeni azgınları'

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

Güldür Güldür'e damga vuran sahne! Övgüleri topladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.