Ceyda Düvenci'den anne oğul pozu

Ceyda D\u00fcvenci, o\u011flu Okan Ali ile bu karesini Instagram hesab\u0131ndan "Biri anne dondurmas\u0131 yer, di\u011feri dondurma yiyenin aya\u011f\u0131n\u0131..." notuyla payla\u015ft\u0131.\n\nCeyda D\u00fcvenci-B\u00fclent \u015eakrak \u00e7ifti, k\u0131sa zaman \u00f6nce ABD\u2019den d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fc.\nSat\u0131n alamayaca\u011f\u0131 \u015fey yok! Zenginli\u011fin b\u00f6ylesiSerel Yereli'den ayna kar\u015f\u0131s\u0131nda mayolu poz!Nesrin Cavadzade'nin yeni projesi belli oldu!
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