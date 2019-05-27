Ceyda Düvenci'den anne oğul pozu

Ceyda Düvenci, oğlu Okan Ali ile bu karesini Instagram hesabından "Biri anne dondurması yer, diğeri dondurma yiyenin ayağını..." notuyla paylaştı.

Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti, kısa zaman önce ABD’den dönmüştü.



