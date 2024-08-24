Ceyda Düvenci'den onun için boşandığı söylenmişti! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'ın mutluluğu kısa sürdü

MYNET-Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitirmişti. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti ise Ceyda Düvenci'ye bırakılmıştı.

Ünlü çiftin boşanmasının ardından ihanet iddiaları gündeme gelmişti. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylenmişti.

İHANETİ YALANLAMIŞTI

Şakrak'a ayrılık nedeninin ihanet olup olmadığı sorulduğunda ise "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" yanıtını vermişti.

AYRILIK HABERİ GELDİ

Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürdü. Şakrak ve Esra Akpınar'ın ayrılık haberi geldi. Çift birbirlerini takipten çıkmadı ama sosyal medyada birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildi. İkilinin, birlikte çalışmaya devam ettiği öğrenildi.