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  4. Ceyda Düvenci'den onun için boşandığı söylenmişti! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'ın mutluluğu kısa sürdü

Ceyda Düvenci'den onun için boşandığı söylenmişti! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'ın mutluluğu kısa sürdü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.08.2024 07:29
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2015 yılında nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti 10 Temmuz 2023’te tek celsede boşanmıştı. Ünlü çiftin boşanma haberi büyük yankı uyandırmış ve boşanma sebebi olarak da ihanet iddiaları gündeme gelmişti. Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Boşanmanın ardından aşkını ilan eden Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'dan kötü haber geldi. Ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

Ceyda Düvenci'den onun için boşandığı söylenmişti! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'ın mutluluğu kısa sürdü

MYNET-Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak bitirmişti. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti ise Ceyda Düvenci'ye bırakılmıştı.

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Ünlü çiftin boşanmasının ardından ihanet iddiaları gündeme gelmişti. Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylenmişti.

İHANETİ YALANLAMIŞTI

Şakrak'a ayrılık nedeninin ihanet olup olmadığı sorulduğunda ise "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" yanıtını vermişti.

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AYRILIK HABERİ GELDİ

Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürdü. Şakrak ve Esra Akpınar'ın ayrılık haberi geldi. Çift birbirlerini takipten çıkmadı ama sosyal medyada birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildi. İkilinin, birlikte çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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