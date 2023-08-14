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Ceyda Düvenci'nin babası bakın kim çıktı! Arka Sokaklar ve Poyraz Karayel'in yıldızıymış

14.08.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Şakrak ile ayrılıkları uzun süre gündem olan Ceyda Düvenci'nin hayatı merak konusu haline geldi. Magazin dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Düvenci'nin babası çok ünlü bir isim çıktı. Ünlü ismin babasını görenlerin ağızları açık kaldı.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ceyda Düvenci özel hayatı ve yer aldığı projelerle sık sık gündem oluyor. Başarılı birçok dizi ve filmde rol alan Düvenci’nin babasının çok ünlü bir isim olduğunu görenler gözlerine inamadı.

ceyda düvencinin babası çok ünlü bir isim çıktı

46 yaşındaki Ceyda Düvenci 1995 yılında Palavra Aşklar adlı TV dizisindeki rolü ile oyunculuğa merhaba dedi. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi.

ceyda

Sabah Şekerleri adlı programın sunuculuğunu yapmaya başlayan ve tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelen Ceyda Düvenci'nin babası İsmail Düvenci.

ceyda düvencinin babası çok ünlü çıktı

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Mahallenin Muhtarları, Kurtlar Vadisi, Yabancı Damat, Binbir Gece, Dudaktan Kalbe, Arka Sokaklar ve Ezel de bulunuyor.

ceyda düvencinin babası bakın kim çıktı

Usta sanatçı Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği Albay Amca karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

ceyda düvencinin babası bakın kimmiş

"Son Yüzleşme" isimli dizide ilk kez babasıyla aynı sahneyi paylaşan Ceyda Düvenci duygularını "Bu bir oyuncu için onur verici bir durum. Babamla birlikte aynı dizide oynadığım için çok mutluyum" diyerek anlatmıştı.

ceyda düvencinin babasını görenler çok şaşırdı

ceyda düvencinin babası bakın kim çıktı arka sokakların yıldızı

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