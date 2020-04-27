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Ceyda Düvenci: Sevgilimle göz göze olmak iyi geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı karantinaya alan Ceyda Düvenci, bu süreçte kendisine iyi gelen şeyleri listeledi. Düvenci, "Sevgilimle göz göze, diz dize olmak iyi geldi, yeni fikirler üretmek iyi geldi, duygularımı farketmek iyi geldi, hayatı bambaşka duygularla yaşamak iyi geldi. Sen ne düşünüyorsun?" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci: Sevgilimle göz göze olmak iyi geldi

Oyuncu Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ve çocukları ile birlikte koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı kendilerini evde karantinaya aldı.

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Karantina süresi boyunca çocuklarına eğitici oyunlar oynatan Düvenci, mutlu aile pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

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Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Düvenci, bu kez karantina sürecinde kendisine iyi gelen şeyleri listeledi.

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O listeyi takipçileriyle paylaşan Ceyda Düvenci, şu ifadeleri kullandı:

"SEVGİLİMLE DİZ DİZE OLMAK İYİ GELDİ"

Düşününce son 1,5 ayda bana iyi gelen şeylerin listesini yapmaya karar verdim. Mesela evde üretmek bana iyi geldi, kitap okumak iyi geldi, hiçbir şey yapmamak iyi geldi, kitaplığımı düzenlemek iyi geldi, sevgilimle göz göze, diz dize olmak iyi geldi.

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Yeni fikirler üretmek iyi geldi, duygularımı farketmek iyi geldi, çocukları izlemek ve onlarla vakit geçirmek iyi geldi, sıkılmak iyi geldi, hayatı bambaşka duygularla yaşamak iyi geldi. Sen ne düşünüyorsun?
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Öte yandan Düvenci, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla yetişkinlerin bozulan psikolojisini çocuklarına yansıtmamaları gerektiğini dile getirmişti.
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"ONLARLA GÜLÜMSEMEYE DEVAM"

Ceyda Düvenci, kızı Melisa ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Evet, bulutlandık ama çocuklarımıza endişe vermemeli... Onlarla gülümsemeye devam... Evde kal" notuyla yayınlamıştı.

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ceyda düvenci, Bülent Şakrak',

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