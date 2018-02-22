Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın New York romantizmi!

Oyuncu Bülent Şakrak meslektaşı Ceyda Düvenci ile 2015 yılında Kazdağları'nda gerçekleşen bir törenle nikâh masasına oturmuştu.

Çift kısa bir süre sonra bebekleri Ali'yi Amerika'da kucağına almıştı. Birbirlerine olan aşklarını sık sık sosyal medyada dile getiren mutlu çift eski günlerini yâd etti. Bülent Şakrak sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği bu fotoğrafı 'Gene bir koruma ordusu ile New York sokaklarını turlarken' mesajıyla paylaştı.

Bülent Şakrak'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?