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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın New York romantizmi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 20:50 | Son Güncelleme

Mutlu aile tablolarıyla sık sık gündeme gelen ve sosyal medyada çok sevilen bir çift olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak New York sokaklarında.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın New York romantizmi!

Oyuncu Bülent Şakrak meslektaşı Ceyda Düvenci ile 2015 yılında Kazdağları'nda gerçekleşen bir törenle nikâh masasına oturmuştu.

Çift kısa bir süre sonra bebekleri Ali'yi Amerika'da kucağına almıştı. Birbirlerine olan aşklarını sık sık sosyal medyada dile getiren mutlu çift eski günlerini yâd etti. Bülent Şakrak sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği bu fotoğrafı 'Gene bir koruma ordusu ile New York sokaklarını turlarken' mesajıyla paylaştı.

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Bülent Şakrak'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

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ceyda düvenci Bülent Şakrak'

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