Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete tatilde! Sevgilisi aşka geldi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, tek celsede sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Boşanma sonrası ihanet iddiaları da gündeme gelmiş ve Ceyda Düvenci imalı paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti.

Ünlü oyuncu ve sunucu eski eşinin adının baş harfini koluna dövdürmüştü. Aşk bitince Düvenci o dövmeyi sildirmek yerine dönüştürmeye karar verdi ve 'B' harfi 'Believe' oldu.

Prens dizisiyle dikkat çeken Ceyda Düvenci daha sonra ise Güçlü Mete ise yeni bir aşka yelken açtı.

Her fırsatta sevgilisini öven Düvenci şu sıralar tatilde. Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'den aşk pozu da gecikmedi.

YENİ AŞKA TEŞEKKÜR

İkili tatil pozlarını paylaşınca hayranlarından beğeni aldı.

Ceyda Düvenci geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaparak "Kalbimin bu kadar hızlı çarpabileceğini bana yaşattığı için hayata ve sana “gm” teşekkür ederim, mucizelerime teşekkür ederim" demişti.

