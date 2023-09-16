Ceyda Düvenci yayında rahatsızlandı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Yer aldığı birçok başarılı proje ile beğeni toplayan Ceyda Düvenci şimdilerde Bambaşka Sohbetler programının sunuculuğunu üstleniyor. Sevilen isim programın çekimi sırasında rahatsızlandı.

46 yaşında olan Ceyda Düvenci ekibi tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen ünlü oyuncu hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu oldu.

Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma ise "Hayatta değerleri olmalı insanın ve değer verdikleri… Bugün evimde etrafa göz gezdirip şükür ederken her noktasına, beni mutlu eden hayatımın detaylarını da paylaşmak istedim sizlerle…

İşte bu ilk değerli detaylar; canım Mehmet Güreli'nin eserleri… Mehmet Güreli yazar, ressam, müzisyen, yönetmen, senarist, oyuncu…" notunu düştü.



