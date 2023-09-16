MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceyda Düvenci yayında rahatsızlandı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ceyda Düvenci yayında rahatsızlandı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

16.09.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Şakrak ile ayrılıkları uzun süre çok konuşulan Ceyda Düvenci ile ilgili üzen bir haber gündem oldu. Bambaşka Sohbetler programını sunan Ceyda Düvenci, yayın sırasında fenalaştı. Ünlü isim hemen hastaneye kaldırıldı.

Yer aldığı birçok başarılı proje ile beğeni toplayan Ceyda Düvenci şimdilerde Bambaşka Sohbetler programının sunuculuğunu üstleniyor. Sevilen isim programın çekimi sırasında rahatsızlandı.

Ekran görüntüsü 2023-09-16 072926

46 yaşında olan Ceyda Düvenci ekibi tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen ünlü oyuncu hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu oldu.

Ekran görüntüsü 2023-09-16 072953

Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı son paylaşıma ise "Hayatta değerleri olmalı insanın ve değer verdikleri… Bugün evimde etrafa göz gezdirip şükür ederken her noktasına, beni mutlu eden hayatımın detaylarını da paylaşmak istedim sizlerle…
İşte bu ilk değerli detaylar; canım Mehmet Güreli'nin eserleri… Mehmet Güreli yazar, ressam, müzisyen, yönetmen, senarist, oyuncu…" notunu düştü.

Ekran görüntüsü 2023-09-16 073045

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O sahne geceye damgasını vurdu! 'Yürü be Seyran'O sahne geceye damgasını vurdu! 'Yürü be Seyran'
Lüks evi hayran bıraktı! Gösterişli eşyaları olay olduLüks evi hayran bıraktı! Gösterişli eşyaları olay oldu
Ünlü spiker Gökhan Abur hayatını kaybetti!Ünlü spiker Gökhan Abur hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci ünlü oyuncu yaşında istedi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.