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Ceyda Düvenci'ye Hande Doğandemir'den regl desteği

21.01.2021 08:54 | Son Güncelleme:
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Ceyda Düvenci'ye Hande Doğandemir'den regl desteği

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci Instagram hesabından 10 yaşındaki kızı Melisa'nın fotoğrafıyla birlikte kızının regl olduğunu duyurunca ortalık karıştı. Gündem olan Düvenci'ye destek Hande Doğandemir bakın ne dedi.

Kızı Melisa’nın genç kız olduğunu sosyal medyadan paylaştığı için çok sayıda eleştiriye maruz kalan Ceyda Düvenci eleştirilere yine sosyal medyadan yanıt verdi.

'Her evlat değişir; regl olur, sünnet olur. Tüm bu anlar kutlanasıdır ve bunları kutlamak atalarımızdan bize mirastır' diyen Düvenci, 'Utanmayın, onurlandırın' ifadesini kullandı.

Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu duyurmuştu! Eleştirilere yanıt verdiCeyda Düvenci kızının regl olduğunu duyurmuştu! Eleştirilere yanıt verdi

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, 'regl' çıkışıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci'ye destek çıktı.

Doğandemir, "Regl olmak ayıp değil, hastalık değil; utanılacak olan sizin hastalıklı zihniyetiniz" dedi.

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