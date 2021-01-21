Ceyda Düvenci'ye Hande Doğandemir'den regl desteği

Kızı Melisa’nın genç kız olduğunu sosyal medyadan paylaştığı için çok sayıda eleştiriye maruz kalan Ceyda Düvenci eleştirilere yine sosyal medyadan yanıt verdi.

'Her evlat değişir; regl olur, sünnet olur. Tüm bu anlar kutlanasıdır ve bunları kutlamak atalarımızdan bize mirastır' diyen Düvenci, 'Utanmayın, onurlandırın' ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, 'regl' çıkışıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci'ye destek çıktı.

Doğandemir, "Regl olmak ayıp değil, hastalık değil; utanılacak olan sizin hastalıklı zihniyetiniz" dedi.

