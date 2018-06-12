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Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar, Dinle Sevgili ve Yüksek Sosyete gibi ünlü dizilerde rol alan Ceyda Tepeliler, olay yaratan açıklamalarda bulundu.

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler, olay yaratan açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu Instagram sayfasından galerici sevgilisinin adını ve fotoğrafını açık açık ifşa edip altına “Neden ayrıldınız diyorsunuz. Çünkü kadınlara öldürürcesine şiddet uygulayan, eve eskort çağıran, hastalık halinde yalan söyleyen ve aldatan bir tip (İnsan diyemeyeceğim) kurtulduğum için mutluyum” yazdı.

“MESAJLARINI YAKALADIM AMA HEP İNKAR EDİYORDU”

Bir süre sonra paylaşımını kaldıran Ceyda Tepeliler, “4 yıl beraberlik yaşadığım erkek arkadaşımdı. Evine escort çağırdığı mesajlarını yakaladım ama hep inkar ediyordu. Dayak son nokta oldu.

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O paylaşımı da bir anlık kızgınlıkla yaptım. Sonra arkadaşlarım arayınca eski erkek arkadaşımın özellikle ailesini düşünerek zarar görmesinler diye paylaşımı sildim.

Genelde birçok kişi sosyal medyadan dostça ayrıldıkları mesajlarını paylaşır ama kimse dostça ayrılmaz. Zaten öyle bir ayrılık da olamaz” dedi.

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
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Ceyda Tepeliler Arka Sokaklar

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