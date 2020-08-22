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Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 14:31 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde ölü bulunan Ceyda Yüksel'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlının ifadesi ile olay yeri inceleme ve ölü muayene tutanağı ortaya çıktı.

Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

20 Ağustos gecesi İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 5218. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana gelen olayda, evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri Ceyda Yüksel’in (21) cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadının vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenirken olayla ilgili evin sahibi Serkan Dindar (38) ise gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dindar’ın emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Ceyda Yüksel ile olaydan 2 gün önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığını anlatan Serkan Dindar, “Kendisi, İzmir dışında olduğunu ve 1-2 içerisinde İzmir’e geleceğini ancak kalacak yeri olmadığını söyledi. ‘Buyrun gelin. Bende kalabilirsiniz’ dedim. Kendisi bana cep telefonu numarasını verdi. Kendisine cep telefonumdan evimin konumunu attım. Otostopla Samsun’dan İzmir’e geleceğini söyledi. 19 Ağustos gecesi 01.00 sıralarında evime geldi. Alkol almıştım ama kendimdeydim. Köpeği ve sırt çantası vardı. Evimin bahçesinde biraz oturduk. Daha sonra kendisini uygun bir odada misafir ettim. Ertesi gün öğle saatlerinde mangal yakıp alkol almaya başladık. Bana, daha önce evlenip boşandığını ve babası ile maddi sorunlar yaşadığını söyledi” dedi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE FİZİKSEL TEMASTA VEYA ŞİDDETTE BULUNMADIM'

Olay günü saat 20.00 civarında Alsancak semtindeki bir bara gidip alkol aldıklarını söyleyen Serkan Dindar, gece yarısına doğru ticari taksi ile evine döndüklerini ifade ederek, “Kendisine herhangi bir şiddet uygulamadım. Tartıştık ama çok alkollü olduğumuz için tartışmanın içeriğini hatırlamıyorum. Eve geldiğimizde Ceyda evin kapısını sert bir şekilde kapattı. Sonra kapının cam bölümüne yumruk attı. Cama vurduktan sonra yanına gittiğimde sağ kolunu tuttuğunu gördüm. Bahçeye çıkıp 112’yi aradım. Tekrar yanına geldiğimde yerde yatıyordu. Çok kan kaybetmişti. 112’yi bir daha aradım. Daha sonra da polisi arayıp ‘arkadaşım intihar etti’ diye ihbarda bulundum. Ceyda’ya hiçbir şekilde fiziksel temasta veya şiddette bulunmadım. Bana sinirlendiği için kapı camını kırmış olabilir” diyerek olayda herhangi bir suçunun olmadığını ifade etti.

OLAY YERİ İNCELEME RAPORU VE ÖLÜ MUAYENE TUTANAĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay yeri inceleme raporunda, evde kavga edildiğine ilişkin bir dağınıklık bulunmadığı, masanın üzerinde şişeleri devrilmediği yer alırken, ölü muayene tutanağında ise Ceyda Yüksel’in vücudunda cam kesişi haricinde bir darp cebir izinin bulunmadığı ve cam kesiklerinin vücudun tek bir bölgesinde toplandığı ifade edildi. Raporlara göre Ceyda Yüksel’in cama yumruk atma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, talihsiz kızın babası da kızının psikolojik ilaçlar kullandığını ancak intihara meyilli olmadığını ifade ederek sanıktan şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA

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