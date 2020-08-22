Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

20 Ağustos gecesi İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 5218. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana gelen olayda, evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri Ceyda Yüksel’in (21) cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadının vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenirken olayla ilgili evin sahibi Serkan Dindar (38) ise gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Dindar’ın emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Ceyda Yüksel ile olaydan 2 gün önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığını anlatan Serkan Dindar, “Kendisi, İzmir dışında olduğunu ve 1-2 içerisinde İzmir’e geleceğini ancak kalacak yeri olmadığını söyledi. ‘Buyrun gelin. Bende kalabilirsiniz’ dedim. Kendisi bana cep telefonu numarasını verdi. Kendisine cep telefonumdan evimin konumunu attım. Otostopla Samsun’dan İzmir’e geleceğini söyledi. 19 Ağustos gecesi 01.00 sıralarında evime geldi. Alkol almıştım ama kendimdeydim. Köpeği ve sırt çantası vardı. Evimin bahçesinde biraz oturduk. Daha sonra kendisini uygun bir odada misafir ettim. Ertesi gün öğle saatlerinde mangal yakıp alkol almaya başladık. Bana, daha önce evlenip boşandığını ve babası ile maddi sorunlar yaşadığını söyledi” dedi.