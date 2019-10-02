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Ceydanur’un Tarkan hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden ikamet eden 2 çocuklu Koç ailesinin 22 yaşındaki down sendromlu kızları Ceydanur’un en büyük hayali, Tarkan konserine gitmesiyle gerçek oldu.En büyük hayalinin ve isteğinin Tarkan konserine gitmek olduğunu söyleyen Ceydanur Koç, “Konserine gitmek istiyorum, bize çay içmeye gelsin” derken, baba İsa Koç ise “Ben Ceydanur’un her isteğini yerine getirmeye çalıştım.

Ceydanur’un Tarkan hayali gerçek oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden ikamet eden 2 çocuklu Koç ailesinin 22 yaşındaki down sendromlu kızları Ceydanur’un en büyük hayali, Tarkan konserine gitmesiyle gerçek oldu.
En büyük hayalinin ve isteğinin Tarkan konserine gitmek olduğunu söyleyen Ceydanur Koç, “Konserine gitmek istiyorum, bize çay içmeye gelsin” derken, baba İsa Koç ise “Ben Ceydanur’un her isteğini yerine getirmeye çalıştım. Çocukluğundan beri Tarkan’ı çok seviyor. Şimdi de Tarkan konserine gitmek istiyor ancak bilet bulamadığım için götüremiyorum. Sadece kızım için Tarkan konserine bilet istiyoruz. Hiç kimseden maddi bir beklentimiz, isteğimiz yok manevi olarak yanımızda olsunlar yeterli” diyerek yetkililerden yardım istemişti.
Sürekli Tarkan’ın konser videolarını izleyen down sendromlu Ceydanur’un görüntüleri izlerken yaşadığı mutluluğun yüzüne yansıdığı görüntülerin yayınlanmasının ardından Koç ailesi ile iletişime geçen Tarkan’ın ekibi, Koç ailesini önceki gün düzenlenen konserde misafir etti. En büyük hayalini gerçekleştirerek ünlü sanatçı ile bir araya gelen Ceydanur büyük bir mutlululuk yaşadı. Ceydanur ile Tarkan günün anısına fotoğraf da çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Ceydanur’un Tarkan hayali gerçek oldu

Ceydanur’un Tarkan hayali gerçek oldu

Ceydanur’un Tarkan hayali gerçek oldu

Ceydanur’un Tarkan hayali gerçek oldu

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