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Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: Görevden alınan Başkan Kadir Aydar hakkında gözaltı kararı
Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: Görevden alınan Başkan Kadir Aydar hakkında gözaltı kararı
19.12.2020 07:39 |
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Son dakika haberine göre Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen, aralarında görevden alınan Başkan Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Son gelen bilgilere göre ekipler, belediye binasında da arama yapıyor.
Ayrıntılar gelecek...