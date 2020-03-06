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  4. Ceyhan'da evde çıkan yangında, 4 yaşındaki Sümbül hayatını kaybetti

Ceyhan'da evde çıkan yangında, 4 yaşındaki Sümbül hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2020 03:49 | Son Güncelleme

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangınında alevlerin arasında kalan Sümbül Örs (4), hayatını kaybetti. Mahalleli itfaiyenin geç kaldığını belirterek, itfaiye araçlarına ellerindeki malzemeleri ve su kovalarını fırlattı.

Gece yarısı, Şahin Özbilen Mahallesi Yüreğir sokaktaki Gani Örs'e ait tek katlı müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın sırasında çocukları Kadir (8) ve Sümbül ile evde uyuyan Gani Örs, komşularının bağrışlarıyla uyanıp, yangını fark etti. Oğlunu alevlerin arasından kurtarabilen Örs, kızını almak için tekrar eve girmek istedi ancak alevler engel oldu.

4 YAŞINDAKİ SÜMBÜL KURTARILAMADI

Mahalle sakinleri de itfaiye ekipleri gelene kadar kova ve hortumlarla yangına müdahale edip, evde mahsur kalan Sümbül'ü kurtarmak istedi ancak başarılı olmadı. Evin tamamını saran alevlerin arasında mahsur kalan minik Sümbül, hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin uzun uğraşlarıyla kontrol altına yangın sonucu Sümbül'ün cansız bedenine ulaşıldı.

MAHALLELİDEN İTFAİYEYE TEPKİ

Mahalleli ise itfaiyenin geç kaldığını belirterek, itfaiye araçlarına ellerindeki malzemeleri ve su kovalarını fırlattı. Olay yerindeki incelemenin ardından minik Sümbül'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin soğutma çalışmaları sonucu evde yaptığı incelemelerde, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Öte yandan, anne Duygu Örs'ün (36) ise kız kardeşini ziyaret etmek için 3 gün önce Mersin'e gittiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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adana Ceyhan yangın

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