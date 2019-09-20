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Ceyhan Kaymakamı Yılmaz yeni devlet hastanesini inceledi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Ceyhan Kaymakamı Dr.

Ceyhan Kaymakamı Yılmaz yeni devlet hastanesini inceledi

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesinin kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması için azami gayret gösterilmesini istedi.
Kaymakam Yılmaz, yapım çalışmaları devam eden 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Hastanede yapılan çalışmalarda gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgiler alan Kaymakam Yılmaz, Ceyhan’ın her bir noktasını en kaliteli, etkin ve ulaşılabilir sağlık hizmetini buluşturma hususunda çalışmaların devam ettirileceğini söyledi.
Yılmaz, 92 ayakta tedavi polikliniği, 7 ameliyathanesi, 14 hemodiyaliz cihazı, genel acil servisi, 26 erişkin ve 14 yeni doğan yoğun bakım yatağı ile Ceyhan Devlet Hastanesinin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmete sunulması için herkesin azami gayreti göstermesi gerektiğini vurguladı.
Kaymakam Yılmaz’ın inceleme ziyaretine Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Süleyman Barış Kartal’da eşlik etti.

Ceyhan Kaymakamı Yılmaz yeni devlet hastanesini inceledi

Ceyhan Kaymakamı Yılmaz yeni devlet hastanesini inceledi

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