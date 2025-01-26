HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ceyhan Nehri'nin rengi siyaha döndü, üzerinde köpükler oluştu! Kirli suda balık ölümleri yaşanıyor... Mahalleli tedirgin

Ceyhan Nehri'nin rengi siyaha döndü, üzerinde köpükler oluştu! Kirli suda balık ölümleri yaşanıyor... Mahalleli tedirgin

26.01.2025 11:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Özler Mahallesi'nden geçen Ceyhan Nehri'nde kirlilik nedeniyle balık ölümleri yaşanıyor. Nehirden yoğun şekilde kötü koku gelirken, nehir üzerinde oluşan beyaz köpükler de mahalleliyi tedirgin ediyor. Bölgedeki narenciye bahçelerinin bu su ile sulanması, nehirden tutulan balıkların tüketilmesi ve çocukların burada yüzmesi halk sağlığı açısından tehlike yaratıyor. Muhtar kirli suyun içme suyuna da tesir ettiğini düşündüklerini söyledi ve yetkililerden yardım istedi.

Ceyhan Nehri'nin rengi siyaha döndü, üzerinde köpükler oluştu! Kirli suda balık ölümleri yaşanıyor... Mahalleli tedirgin

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayıp 509 kilometrelik bir alana uzanarak, Akdeniz'de İskenderun Körfezi'ne dökülen ve tarımsal faaliyetlerde kullanılarak Çukurova'ya can suyu veren Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı.

6576

MAHALLELİ ENDİŞELİ

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Özler Mahallesi'nden geçen nehir suyunda tekrar balık ölümleri yaşandı. Bölgede binlerce balığın öldüğü ve kıyıya vurduğu görülürken, tarımsal amaçlı kullanılan suyla narenciye bahçeleri de sulanıyor. Nehre çok yakın noktalarda arıcılık yapılıyor. Öte yandan, bulanık ve koyu renkteki sudan yayılan yoğun kötü koku dayanılmaz bir hal almasına karşın bölgede hava sıcaklığının kış mevsiminin üzerinde olması nedeniyle zaman zaman gençlerin suya girmesi ve balık tutması da dikkat çekti. Mahalleli, bazı bölgelerde üzeri beyaz köpükle kaplanan kirli su kaynağından sulanan narenciyelerin ve tutulan balıkların, tüketilmesi durumunda halk sağlığını tehdit etmesinden endişe duyduklarını söyledi.

0

"NEHRİN SUYUNDAN ZEHİR AKIYOR, ÇOCUKLARIMIZ HEP HASTA OLUYOR"

Özler Mahallesi Muhtarı Sinan Barçin, geçen yıl da balık ölümleriyle karşılaştıklarını ancak bu yıl daha çok arttığını belirterek, "Nehrin suyundan zehir akıyor. Binlerce balık ölüyor. Bu nehirden balık tutarak geçimini sağlayan insanlarımız var. Narenciye bahçelerimiz Yumurtalık ilçesine kadar bu suyla sulanıyor. Sulamasak bahçe kuruyor. Burada 10 bin nüfusumuz var. Kötü kokudan herkes rahatsız oluyor ve bana şikayette bulunuyor. Gözle görülen bir durum. İçme suyuna da tesir ettiğini düşünüyoruz çünkü çocuklarımız hep hasta oluyor. Devletimizden, yetkililerden bir yardım bir çare bekliyoruz" diye konuştu.

021

"SUDAKİ KİRLİLİK YEDİĞİMİZ GIDAYA GEÇİYOR"

Mahallelilerden teknisyen Halit Yiğit ise "Bu su Kahramanmaraş'tan buraya kadar geliyor. Burada balıklar katlediliyor. Köpek ve kediler ölünce üzülüyorlar ama bu balıklar da bir candır. Günlerdir balıklar kıyıya vurmuş durumda. Bu görüntüye vicdanım el vermiyor. Burada çocuklar özellikle yazın bu suya giriyor. Onlara da zarar gelebilir. Hayvanlarımız buradan su içiyor, onlar da ölebilirler. Balıkçılık yapanlar var. Aynı zamanda bu bölge narenciye bölgesidir. Çiftçilerimiz narenciyeleri sulamak için bu sudan faydalanıyor. Bu kirliliğin direkt olarak yediğimiz gıdaya geçtiğinden eminim. O nedenle bu kirliliğin Türkiye'de yaşayan tüm insanlara ve tabiattaki bütün canlılara zararı var. Yetkililer sesimizi duysun istiyoruz" dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
balık Ceyhan Nehri‎ Adana Yüreğir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Memurdan fazla maaş alıyorduk' Talep azalınca o yöntemi buldu!

'Memurdan fazla maaş alıyorduk' Talep azalınca o yöntemi buldu!

Bursa'da ilginç olay! Yaptığı başını yaktı... Mağdur olarak geldiği duruşmadan ceza alarak çıktı

Bursa'da ilginç olay! Yaptığı başını yaktı... Mağdur olarak geldiği duruşmadan ceza alarak çıktı

Beyzbol sopasıyla katletti! Torbaya koyup parka götürdükten sonra yaktı: 'Öldürme niyetim yoktu'

Beyzbol sopasıyla katletti! Torbaya koyup parka götürdükten sonra yaktı: 'Öldürme niyetim yoktu'

Faizsiz konut sahibi olmak isterken elinizdeki paradan da olmayın! Şikayet yağdı: 240 bin TL'yi bu oyunla alıyorlar

Faizsiz konut sahibi olmak isterken elinizdeki paradan da olmayın! Şikayet yağdı: 240 bin TL'yi bu oyunla alıyorlar

Bodyguardlar alkollü kalabalığı feci şekilde dövdü! Çok sayıda yaralı... Hayati tehlikesi olanlar var

Bodyguardlar alkollü kalabalığı feci şekilde dövdü! Çok sayıda yaralı... Hayati tehlikesi olanlar var

Türkiye'nin yüreği yanarken skandal sözler! "Hızlı olan bizi yakalasın"

Türkiye'nin yüreği yanarken skandal sözler! "Hızlı olan bizi yakalasın"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.