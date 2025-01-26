Ceyhan Nehri'nin rengi siyaha döndü, üzerinde köpükler oluştu! Kirli suda balık ölümleri yaşanıyor... Mahalleli tedirgin

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayıp 509 kilometrelik bir alana uzanarak, Akdeniz'de İskenderun Körfezi'ne dökülen ve tarımsal faaliyetlerde kullanılarak Çukurova'ya can suyu veren Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı.

MAHALLELİ ENDİŞELİ

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Özler Mahallesi'nden geçen nehir suyunda tekrar balık ölümleri yaşandı. Bölgede binlerce balığın öldüğü ve kıyıya vurduğu görülürken, tarımsal amaçlı kullanılan suyla narenciye bahçeleri de sulanıyor. Nehre çok yakın noktalarda arıcılık yapılıyor. Öte yandan, bulanık ve koyu renkteki sudan yayılan yoğun kötü koku dayanılmaz bir hal almasına karşın bölgede hava sıcaklığının kış mevsiminin üzerinde olması nedeniyle zaman zaman gençlerin suya girmesi ve balık tutması da dikkat çekti. Mahalleli, bazı bölgelerde üzeri beyaz köpükle kaplanan kirli su kaynağından sulanan narenciyelerin ve tutulan balıkların, tüketilmesi durumunda halk sağlığını tehdit etmesinden endişe duyduklarını söyledi.

"NEHRİN SUYUNDAN ZEHİR AKIYOR, ÇOCUKLARIMIZ HEP HASTA OLUYOR"

Özler Mahallesi Muhtarı Sinan Barçin, geçen yıl da balık ölümleriyle karşılaştıklarını ancak bu yıl daha çok arttığını belirterek, "Nehrin suyundan zehir akıyor. Binlerce balık ölüyor. Bu nehirden balık tutarak geçimini sağlayan insanlarımız var. Narenciye bahçelerimiz Yumurtalık ilçesine kadar bu suyla sulanıyor. Sulamasak bahçe kuruyor. Burada 10 bin nüfusumuz var. Kötü kokudan herkes rahatsız oluyor ve bana şikayette bulunuyor. Gözle görülen bir durum. İçme suyuna da tesir ettiğini düşünüyoruz çünkü çocuklarımız hep hasta oluyor. Devletimizden, yetkililerden bir yardım bir çare bekliyoruz" diye konuştu.

"SUDAKİ KİRLİLİK YEDİĞİMİZ GIDAYA GEÇİYOR"

Mahallelilerden teknisyen Halit Yiğit ise "Bu su Kahramanmaraş'tan buraya kadar geliyor. Burada balıklar katlediliyor. Köpek ve kediler ölünce üzülüyorlar ama bu balıklar da bir candır. Günlerdir balıklar kıyıya vurmuş durumda. Bu görüntüye vicdanım el vermiyor. Burada çocuklar özellikle yazın bu suya giriyor. Onlara da zarar gelebilir. Hayvanlarımız buradan su içiyor, onlar da ölebilirler. Balıkçılık yapanlar var. Aynı zamanda bu bölge narenciye bölgesidir. Çiftçilerimiz narenciyeleri sulamak için bu sudan faydalanıyor. Bu kirliliğin direkt olarak yediğimiz gıdaya geçtiğinden eminim. O nedenle bu kirliliğin Türkiye'de yaşayan tüm insanlara ve tabiattaki bütün canlılara zararı var. Yetkililer sesimizi duysun istiyoruz" dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır