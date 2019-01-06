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Ceyhan Nehri taştı, çadırda kalan Suriyeliler, spor salonuna taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 01:45 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, şiddetli yağış sonucu  Ceyhan Nehri'nde su seviyesi yükseldi, çadırda mahsur kalan Suriyeli sığınmacılar, belediye ekipleri tarafından kapalı spor salonuna taşındı.

Ceyhan Nehri taştı, çadırda kalan Suriyeliler, spor salonuna taşındı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana) (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, şiddetli yağış sonucu Ceyhan Nehri'nde su seviyesi yükseldi, çadırda mahsur kalan Suriyeli sığınmacılar, belediye ekipleri tarafından kapalı spor salonuna taşındı.
Adana-Ceyhan D-400 yolu üzerinde Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Ceyhan Nehri kıyısında çadırda kalan Suriyeli tarım işçileri, şiddetli yağış sonucu nehir sularının yükselmesi nedeniyle mağdur oldu. Ceyhan Belediye Başkanvekili Ali Alper Boydak’ın talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, polis eşliğinde olay yerine giderek aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 10 Suriyeli aileyi kapalı spor salonuna taşıdı.
Tarım Elçileri ve İşçileri Derneği Başkanı Gülçin Hanter, "Aralarında tarım işçilerinin bulunduğu ve yaklaşık 60 kişinin mağdur olduğu haberini aldım. Zabıta karakoluna giderek Ceyhan Nehri'nin sularının yükseldiğini ve Suriyelilerin çadırlarının tehlikede olduğunu bildirdim. Başkanımız Ali Alper Boydak'ın talimatı ile kapalı spor salonunda kalacaklar, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Polis ve bekçilerin gözetiminde Zabıta ekipleri Suriyeli sığınmacıların bebeklerini kucağında taşıyarak kapalı spor salonuna yerleşmelerine yardım etti.

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Ceyhan Nehri taştı, çadırda kalan Suriyeliler, spor salonuna taşındıCeyhan Nehri taştı, çadırda kalan Suriyeliler, spor salonuna taşındıCeyhan Nehri taştı, çadırda kalan Suriyeliler, spor salonuna taşındı

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