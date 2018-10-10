Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki Ceyhan Nehri'nde, Ahmet Uzman'ın (58) cansız bedeni bulundu.
Ceyhan Nehri'nin Kaynarca mevkisinde, sabah saatlerinde ceset görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, nehre girerek, erkek cesedini kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cansız bedenin, Ahmet Uzman'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Uzman'ın cesedi, hastane morguna götürüldü. Ahmet Uzman'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.
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