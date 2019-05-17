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Ceyhan polisi Kaleşnikoflu suikast önlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 08:45 | Son Güncelleme

Adana’da 9 ay önce Adanaspor’un taraftarlarından oluşan Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refik Gül’ü tabanca ile vurup kaçan zanlı Ceyhan polisi tarafından iki kişiyi öldüreceği ihbarı üzerine Kaleşnikof marka uzun namlulu silahla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay Ceyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde meydana geldi.

Adana’da 9 ay önce Adanaspor’un taraftarlarından oluşan Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refik Gül’ü tabanca ile vurup kaçan zanlı Ceyhan polisi tarafından iki kişiyi öldüreceği ihbarı üzerine Kaleşnikof marka uzun namlulu silahla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Ceyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde meydana geldi. 23 Eylül 2018 tarihinde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un taraftarlarının kurduğu Turbeyler Grubu Derneği Başkanı Refik Gül’e arabasına binerken motosikletle gelen iki kişi silahlı saldırıda bulunup kaçtı. Bu olaydan sonra cinayet dedektifleri olayı Barış Özgür T. ile Mustaf K. isimli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Adana polisi motosikleti kullanan Mustafa K.’yı yakaladı. Ancak Barış Özgür T. kaçtı. Mustafa K. sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş asıl zanlının bulunması için talimat verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen ekipler zanlının olaydan sonra Mersin’e kaçtığını daha sonrada Ceyhan ve Mersin arasında gelip gittiğini tespit etti.
Adana polisi hemen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek şahsın görüldüğü yerde yakalanmasını istedi. Dün de Ceyhan polisine Barış Özgür T.’nin Ceyhan’a geldiği ve iki kişiyi öldüreceği yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen Ceyhan polisi zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada zanlının S.O. isimli bir kadının otomobiliyle Mithatpaşa Mahallesinde görüldüğü ve yanında uzun namlulu Kaleşnikof marka silah olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda adrese giden polis kadını ve zanlıyı otomobilde yakaladı. Yapılan aramada otomobilde uzun namlulu silah ve bu silaha ait 47 mermi ele geçirildi. Hem kadın hem de zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı. Polis bu baskınla suikastın önüne geçmiş oldu.
Bu arada zanlı Barış Özgür T. suikastı kabul etmezken uzun namlulu silahında kendisine ait olmadığını ileri sürdü. S.O.’da suikastan haberi olmadığını arkadaşı olduğu için arabasına aldığını silahtan da haberi olmadığını söyledi.
Adliyeye sevk edilen ve uyuşturucu satmak, dolandırıcılık, yaralama, ruhsatsız silah taşımak gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunan Barış Özgür T. tutuklanırken, S.O. adlı kadın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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