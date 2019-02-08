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Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 18:02 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Adana'da otomobilinin içinde başından vurulmuş bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Adana'da otomobilinin içinde başından vurulmuş bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Bulut'un cenazesi götürüldüğü Ceyhan ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ceyhan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Polisin, Bulut'un ölümü ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu (2)Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu (2)Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu (2)Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, başından vurulmuş halde ölü bulundu (2)

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