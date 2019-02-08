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Ceyhan Ziraat Odası Başkanı otomobilinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Adana’da, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut, otomobilinde tabancayla intihar etti.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı otomobilinde intihar etti

Adana’da, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut, otomobilinde tabancayla intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut (57) sabah evden çıkıp lüks otomobiline bindi. Bulut şoförünü sigara aldırmaya gönderdi. Şoför sigara alıp geldiğinde Bulut’u otomobilin içinde kafasına kurşun sıkarak intihar etmiş halde buldu. Bulut’un şoförü polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede Bulut’un kendi tabancasıyla başına bir el ateş ederek intihar ettiği saptandı. Borçlarından dolayı intihar ettiği ileri sürülen Bulut’un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Bulut’un Ceyhan Ziraat Odası Başkanlığı yanı sıra Çukobirlik ikinci başkanlığı ve Ceyhan Köprülü Mahallesi Muhtarlığı görevini de yürüttüğü öğrenildi.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı otomobilinde intihar etti

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı otomobilinde intihar etti

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı otomobilinde intihar etti

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı otomobilinde intihar etti

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