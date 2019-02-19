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Ceyhan’a dev yatırım

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 16:04 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ceyhan Enerji, İhtisas, Endüstri Bölgesi’nde 1 milyar 200 bin liraya kurulacak petrokimya tesisinde yıllık 450 bin ton polipropilen üretileceğini söyledi.Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Adana’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni’nin Meydan Mahallesi Bakım Yurdu Caddesi’ndeki seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.Burada konuşan Bakan Varank, Adana’nın çok önemli bir jeopolitik konuma sahip olduğunu ve bu konumdan faydalanmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle Ceyhan’da kurulacak Ceyhan Enerji, İhtisas, Endüstri Bölgesi’ni ilan ettiklerini söyledi.Bakan Varank, Ceyhan’a kurulacak entegre petrokimya tesisleriyle sadece Adana için değil, Türkiye için de önemli bir projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek, “Burada yapılacak ilk yatırımla yıllık 450 bin ton polipropilen üretecek bir fabrikanın adımlarını atacağız.

Ceyhan’a dev yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ceyhan Enerji, İhtisas, Endüstri Bölgesi’nde 1 milyar 200 bin liraya kurulacak petrokimya tesisinde yıllık 450 bin ton polipropilen üretileceğini söyledi.
Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Adana’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni’nin Meydan Mahallesi Bakım Yurdu Caddesi’ndeki seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.
Burada konuşan Bakan Varank, Adana’nın çok önemli bir jeopolitik konuma sahip olduğunu ve bu konumdan faydalanmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle Ceyhan’da kurulacak Ceyhan Enerji, İhtisas, Endüstri Bölgesi’ni ilan ettiklerini söyledi.
Bakan Varank, Ceyhan’a kurulacak entegre petrokimya tesisleriyle sadece Adana için değil, Türkiye için de önemli bir projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek, “Burada yapılacak ilk yatırımla yıllık 450 bin ton polipropilen üretecek bir fabrikanın adımlarını atacağız. Bu tesis tam 1 milyar 200 bin dolarlık bir yatırım bedeline sahip. Ayrıca doğrudan 2 bin kişiye de istihdam kapısı sağlayacak. Türkiye, petrokimya alanında oldukça önemli cari açık veren bir ülke. İnşallah hem bu yatırımı yapılacak tesisle ve Ceyhan’da oluşturacağımız 10 milyar doların üzerindeki entegre petrokimya tesisiyle Türkiye’nin cari açık problemine önemli bir çözüm getirmiş olacağız” diye konuştu.
Adana’yı gıdadan tekstile kadar her alanda sanayide ihtisaslaştırmak için çalıştıklarını belirten Bakan Varank, “Bir yerde yatırım olması için en önemli husus güven, istikrar ve huzurdur. Eğer güven ve istikrar varsa ülkenizde yatırım yapılır. Dolayısıyla önümüzdeki 31 Mart Yerel Seçimleri, sadece belediye başkanlarının oylanacağı bir seçim değil. Aynı zamanda güven ve istikrarın da oylanacağı bir seçimdir” dedi.
AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ise Bakan Varank’a teşriflerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Seyhanlılara en iyi hizmeti sağlayacağını söyledi.
Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılış kurdelesini Bakan Varank ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni birlikte kesti.

Ceyhan’a dev yatırım

Ceyhan’a dev yatırım

Ceyhan’a dev yatırım

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