HABER

Ceyhan’da 1 kişi etil alkolden hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 01:02 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden 1’i 31 yaşındaki D.Ö.K hayatını kaybetti.

Ceyhan’da 1 kişi etil alkolden hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden 1’i 31 yaşındaki D.Ö.K hayatını kaybetti. Ceyhan’da bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sahte içki satanlara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana’nın Ceyhan ilçesinde birlikte alkol aldığı değerlendirilen ve rahatsızlanmaları üzerine yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürülen 5 kişi, etil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Özel Hastaneye kaldırılanlardan D.Ö.K. (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. D.Ö.K’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanelerdeki diğer 4 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Ceyhan Emniyeti konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaçak alkol satanlara operasyon
Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı ile, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçak içki satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, bir işyerinde, buzdolabı içerisinde 2 adet 5 litrelik su şişesi, 11 adet 0.5 litre şişeye dolu vaziyette 80 adet ’boğma’ diye tabir edilen içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Son günlerde ülke basınında Gündemde olan ve bir çok kişinin ölümüne sebebiyet veren kaçak alkol ile ilgili Adana il emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatlarıyla harekete geçen Ceyhan polisinin 5.07.2019 günü AT. İsimli şahsa ait aracında satışa hazır 145 litre kaçak alkol, 6.7.2019günü T.B., S.Ş, ve S.S. İsimli şahısların iş yerinde 39 litre kaçak alkol, yine 10.7.2019 günü F.Ö. İsimli şahsın iş yerinden 30 litre olmak üzere toplam 214 litre kaçak alkol ile birlikte altı şüpheliye adli işlem başlatıldı öğrenildi kaçak Alkol konusu ile ilgili denetimlerin süreceği Öğrenildi

Ceyhan’da 1 kişi etil alkolden hayatını kaybetti

Ceyhan’da 1 kişi etil alkolden hayatını kaybetti

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Denizli'de 2 otomobil çarpıştı; 4'ü çocuk, 11 yaralıDenizli'de 2 otomobil çarpıştı; 4'ü çocuk, 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.