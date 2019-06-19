HABER

Ceyhan'da eve yıldırım düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 13:27 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir eve yıldırım düştü.

Ceyhan'da eve yıldırım düştü

Şahin ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir eve yıldırım düştü. Şans eseri evde kimsenin olmaması sonucu can kaybının yaşanmadığı olayda evde yangın çıktı ve hasar meydana geldi.
İlçede etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Büyükmangıt Mahallesi'nde Hatice ve Mehmet Haymana çiftine ait eve yıldırım düştü. Evde kimsenin olmadığı anda düşen yıldırımın ardından evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Olay sırasında komşularında olan Mehmet Haymana, evdeki birçok eşyanın kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Ceyhan'da eve yıldırım düştüCeyhan'da eve yıldırım düştü

PARTNER'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları
İskorpit balığı 45 liraya satılıyorİskorpit balığı 45 liraya satılıyor
Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezayir açıklarında Türkiye'den operasyon!

Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Trabzon'dan bir acı haber daha: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ölü sayısı yükseldi

O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.