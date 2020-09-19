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Ceyhan’da fuhuş operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:24 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonda 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve bu paralardan komisyon aldıkları, fuhuş için yer temin ettikleri tespit edilen 4 kişiyi yakalamak için en zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Sabah saat 06.00 da İ.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve bu paralardan komisyon aldıkları, fuhuş için yer temin ettikleri tespit edilen 4 kişiyi yakalamak için en zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Sabah saat 06.00 da İ. H. A, M. K ve M. S adlı 3 zanlı Ceyhan’daki ikametlerinde yakalandı.
Yapılan aramalarda, şüphelilere ait 3 adet cep telefonuna ve 6 adet pornografik CD lere de el konuldu. İl dışında olduğu öğrenilen S. A adlı şüpheli de Ordu’da yakalandı.
İfadeleri alınan zanlılardan M. S. serbest kalırken, diğer 3 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fuhuş yaptığı tespit edilen 4 şahsa idari işlem ve fuhuşta kullanıldığı tespit edilen 1 işyerine de kapatma cezası uygulandı.

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