HABER

Ceyhan’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 02:03 | Son Güncelleme

ADANA 'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen orman yangını, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Ceyhan’da orman yangını

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA) - ADANA 'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen orman yangını, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan helikopter ile yapılan müdahaleler sonucu yangın gece yarısı kontrol altına alındı. Saatler süren çalışma sonucu büyük ölçüde söndürülen yangına müdahalenin devam ettiği, yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemlerin alındığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Ceyhan’da orman yangını

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Bursa'da bisiklet ve bebek arabası çalan şüpheli tutuklandıBursa'da bisiklet ve bebek arabası çalan şüpheli tutuklandı
Aliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 15 yaralıAliağa Limanı'ndaki gemide patlama: 1 ölü, 15 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

12 yaş küçük sevgilisiyle cesur poz!

12 yaş küçük sevgilisiyle cesur poz!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.