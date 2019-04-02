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Ceyhan’da restorana silahla saldırı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir restorana av tüfeğiyle yapılan silahlı saldırıda 1’i ağır 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Büyükkırım Mahallesi, Sait Akman Caddesi’nde bulunan bir restoranda, işletmeci Yusuf Kayağan ile iş yerine gelen Murat Ç.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir restorana av tüfeğiyle yapılan silahlı saldırıda 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükkırım Mahallesi, Sait Akman Caddesi’nde bulunan bir restoranda, işletmeci Yusuf Kayağan ile iş yerine gelen Murat Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından ayrılan Murat Ç., bir süre sonra av tüfeğiyle dönüp restorana ateş etti. Ateş açılmasının ardından iş yeri sahibi Yusuf Kayağan ile içeride bulunan müşterilerden Bora Caf, Mahir Karataş, Ali Kızılırmak ve Ziyacan Dedeoğlu yaralandı.
Yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dedeoğlu, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Restorana silahlı saldırı düzenledikten sonra kaçan şüpheli Murat Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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