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Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 14:01 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si adliyeye sevk edildi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si adliyeye sevk edildi. Öte yandan Ceyhan’da sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden 31 yaşındaki D.Ö.K toprağa verildi.
Son günlerde gündemde olan ve birçok kişinin ölümüne sebebiyet veren sahte içki ile ilgili Adana il Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatlarıyla harekete geçen Ceyhan polisinin 05.07.2019 günü A. T. İsimli şahsa ait aracında satışa hazır 145 litre kaçak alkol, 06.07.2019 günü T.B, S.Ş, ve S.S. İsimli şahısların iş yerinde 39 litre kaçak alkol, yine 10.7.2019 günü F.Ö. İsimli şahsın iş yerinden 30 litre olmak üzere toplam 214 litre kaçak alkol ile birlikte altı şüpheliye adli işlem başlatıldı öğrenildi. Kaçak Alkol konusu ile ilgili denetimlerin süreceği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler
Yapılan çalışmalar kapsamında etil alkolleri vatandaşlara sattıkları ileri sürülen T.B., S.Ş, ve S.S. şüpheli gözaltına alınarak, Ceyhan Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından 2’si savcı karşısına çıkarıldı.
Öte yandan, Ceyhan’da sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 31 yaşındaki D.Ö.K dün Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybederek, Tumlu mahallesinde yapılan cenaze töreniyle toprağa verildi.
Ceyhan Devlet hastanesi ve çeşitli hastanelerde tedavisi devam eden 4 kişiden 1’inin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Ceyhan’da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
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