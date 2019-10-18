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Ceyhan'da silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

Ceyhan'da silahlı kavga: 3 yaralı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN, (Adana), (DHA)- ADANA’nın Ceyhan ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavga sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay bugün sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden Elmagölü Mahalle Muhtarı Mustafa Savrun ile Mustafa U. arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüşürken Muhtar Mustafa Savrun ile Süleyman K. ve olay esnasında yoldan geçen boyacı Osman S. ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, silahı kullandığı iddia edilen Gökhan U. ile babası Mustafa U., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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Ceyhan'da silahlı kavga: 3 yaralıCeyhan'da silahlı kavga: 3 yaralıCeyhan'da silahlı kavga: 3 yaralı

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