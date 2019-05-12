Ceyhan’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında Çiftlikhat yolu üzerinde bulunan bir tekel baysiinde meydana geldi. Ertan A. adlı kişi, otomobilinden inen Kurtuluş Ş., yaya olarak yaklaşarak 7 el ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Kurtuluş Ş. yaralandı.

Kurtuluş Ş. arkadaşları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ameliyata alındı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Ertan A’nın yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

