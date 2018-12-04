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Ceyhan'da tamirhanede patlama: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 17:20 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir atölyede boş etil alkol varili spiral makinesi ile kesilmek istenirken patlama meydana geldi.

Ceyhan'da tamirhanede patlama: 3 yaralı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir atölyede boş etil alkol varili spiral makinesi ile kesilmek istenirken patlama meydana geldi. Patlamada baba ve oğlu ile beraberlerinde bulunan 1 kişi ağır şekilde yaralandı.
Olay, Ceyhan Sanayi Sitesi 3'ncü bloktaki tamir atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahiplerinden Hakan Karaaslan (30) ve babası Eyüp Karaslan (66), boş bir varili spiral makinesi ile kesmek istedi. Ancak bu sırada varil büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada Hakan Karaaslan ve babası Eyüp Karaaslan ile iş yerinde bulunan Şahin Aslan (42) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ceyhan'da tamirhanede patlama: 3 yaralıCeyhan'da tamirhanede patlama: 3 yaralıCeyhan'da tamirhanede patlama: 3 yaralıCeyhan'da tamirhanede patlama: 3 yaralı

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