HABER

Ceyhan'da tefeci operasyonu: Muhtar, imam, okul müdürü gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 12:29 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde polis, 'tefecilik ve yağma' iddiasıyla aralarında muhtar, cami imamı, okul müdürü ve esnafın da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Ceyhan'da tefeci operasyonu: Muhtar, imam, okul müdürü gözaltında

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde polis, 'tefecilik ve yağma' iddiasıyla aralarında muhtar, cami imamı, okul müdürü ve esnafın da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı örgüt kurarak tehditle yağma ve tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Polis, toplanan deliller kapsamında bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda muhtar N.G., cami imamı H.G., okul müdürü C.B. ile esnaf M.Ş.D., Y.K., A.K., H.A., M.D. ve O.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 pos cihazı, 47 başka kişilere ait tapu, 15 çek-senet, çok sayıda kredi kartı ve satış belgesi ile 9 cep telefonu ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ceyhan'da tefeci operasyonu: Muhtar, imam, okul müdürü gözaltındaCeyhan'da tefeci operasyonu: Muhtar, imam, okul müdürü gözaltındaCeyhan'da tefeci operasyonu: Muhtar, imam, okul müdürü gözaltında

PARTNERKadınlar dikkat! Çoğunlukla cinsel temasla bulaşıyorKadınlar dikkat! Çoğunlukla cinsel temasla bulaşıyor
Elazığ'da jandarma, öğrenci servislerini denetlediElazığ'da jandarma, öğrenci servislerini denetledi
Depoda, 750 bin liralık cinsel içerikli gıda takviyesi ele geçirildiDepoda, 750 bin liralık cinsel içerikli gıda takviyesi ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

Sinemada taciz iddiası! Sosyal medyada paylaştı

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Yalova depremi, büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanlardan korkutan Marmara (İstanbul) depremi uyarısı...

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Trump'tan sürpriz Erdoğan kararı! İptal etti

Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın 47. saniyede yediği gol tarihe geçti!

Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın 47. saniyede yediği gol tarihe geçti!

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç son! Böyle ölüm ne görüldü ne duyuldu

Korkunç son! Böyle ölüm ne görüldü ne duyuldu

Antalya'da ilginç görüntü! Denizdeki fok ilgi odağı oldu

Gören telefona sarıldı!

İğrenç olay! Öz kızına kabusu yaşattı

İğrenç olay! Öz kızına kabusu yaşattı

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

Böylesi görülmedi! Aracını çektirmemek için öyle bir şey yaptı ki...

Aracını çektirmemek için öyle bir şey yaptı ki...

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.