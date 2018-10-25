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Ceyhan'da 'terör' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 21:28 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Nebu H.

Ceyhan'da 'terör' operasyonu

CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Nebu H. ve Hasan H., polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Mevsimlik işçi kılığında halkın arasına karıştıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terör örgütü PKK/KCK ve uzantıları içerisinde silahlı faaliyet gösteren örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Suriyeli iki şüphelinin mevsimlik işçi olarak ilçede bulunduğunu tespit etti. Suriye'de PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği öne sürülen Hasan H. ve Nebu H. isimli Suriye uyruklu şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Örgütün Türkiye'de uyuyan hücreleri olabileceği ve aldıkları talimat doğrultusunda eylem yapabilecekleri değerlendirilen iki şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hasan H. ve Nebu H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ceyhan'da 'terör' operasyonuCeyhan'da 'terör' operasyonu

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