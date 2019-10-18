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Ceyhan’da trafik kazası: 1 ölü, 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 23:05 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde minibüsün otoyolda bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Adana-Şanlıurfa otoyolunun Ceyhan ilçesi Altıkara Mahallesi yakınında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 71 KE 611 plakalı Suriyeli 24 kişiyi taşıyan minibüs kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde minibüsün otoyolda bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adana-Şanlıurfa otoyolunun Ceyhan ilçesi Altıkara Mahallesi yakınında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 71 KE 611 plakalı Suriyeli 24 kişiyi taşıyan minibüs kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Sandı Galef olay yerinde hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulansla Ceyhan ve Osmaniye’de çeşitli Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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