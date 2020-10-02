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Ceyhan’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 09:49 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters şeride geçmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu Körkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters şeride geçmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu Körkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yumurtalık’tan Ceyhan istikametine gelen sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 AFZ 217 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak karşı şeride geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hurdaya dönen araçtaki Hasret Yel ile üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğin öldüğü belirlendi.
Kazada ağır yaralanan Ömer Karayılan ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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